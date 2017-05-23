Red Dead Redemption 2 отложили до весны 2018-го года

Компания Rockstar заявила, что не успеют доделать Red Dead Redemption 2 к осени 2017-го года. Поэтому релиз проекта перенесен на весну 2018-го года. Платформы те же — PlayStation 4 и Xbox One.

Также разработчики напомнили, что Red Dead Redempton 2 является первой игрой от студии, создающейся для текущего поколения консолей с нуля. Затем последовали стандартные слова игроделов о том, что игра появится только тогда, когда будет готова.

Ну а, чтобы не было так грустно, подборка качественных скриншотов:



















