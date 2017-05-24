Цифра дня: продано 80 миллионов копий Grand Theft Auto V

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80 000 000

копий Grand Theft Auto V продала Take-Two.

Компания Take-Two отчиталась перед инвесторами об итогах ушедшего финансового года. Утверждается, что общие продажи Grand Theft Auto V на данный момент составили 80 000 000 копий, что на 5 миллионов больше, чем в феврале этого года. Таким образом, за пару месяцев было продано еще 5 миллионов экземпляров игры, изначально вышедшей в далеком 2013-ом году.

Также издательство сообщило, что 75% игроков предпочли купить дисковое издание, а не цифровой вариант.

Grand Theft Auto V является самым успешным проектом Rockstar Games и четвертой самой продаваемой игрой вообще, за всю историю, уступая лишь Tetris, Minecraft и Wii Sports. Учитывая темпы продаж, вполне возможно, что к следующему кварталу ей удастся уже войти в тройку лидеров.

Напомним, что Grand Theft Auto V доступна для PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC.