Стартовал публичный бета-тест Гвинта из «Ведьмака»

Компания CD Projekt RED объявила о начале публичного бета-теста для карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака». Это следующий этап в разработке игры после довольно продолжительного закрытого бета-тестирования.


Публичная бета доступна с сегодняшнего дня, 24 мая 2017 года, для ПК, Xbox One и PlayStation 4. Для начала игры надо зайти на playgwent.com с ПК или скачав клиент на консоли через Xbox Store или PlayStation Store.

Помимо доступа всех желающих в игре появились такие новшества, как анимированные версии для всех карт, новые стартовые колоды и различные геймплейные элементы.

Коллекция карт и игровой прогресс были сброшены, чтобы обеспечить игрокам равные условия на старте. Впрочем, участники закрытого бета-теста получат бочки с картами и другие награды от создателей игры.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить.

Источник
Gwent
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игра ведьмак CD PROJEKT RED Witcher Gwent гвинт

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