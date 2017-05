Microsoft запускает игровой сервис цифровой подписки Xbox Game Pass

Компания Microsoft объявила точные сроки запуска своего игрового сервиса цифровой подписки Xbox Game Pass. Он станет доступен пользователям консолей Xbox One с 1 июня. Кроме того, сегодня, 24 мая, открывается ранний доступ к сервису для подписчиков с золотым статусом Xbox Live Gold.





Xbox Game Pass представляет собой подписку на неограниченный доступ более чем к 100 играм Xbox One и обратно совместимым играм Xbox 360. Стоимость подписки составляет 599 рублей в месяц для России и $9,99 долларов в месяц для США.

Библиотека Xbox Game Pass включает Halo 5: Guardians, NBA 2K16 и Payday 2, игры для всей семьи LEGO Batman, Banjo-Kazooie и Viva Pinata, классику Mega Man Legacy Collection, Streets of Rage и Pac-Man Championship Edition, игры серии Bioshock, Gears of War, Perfect Dark Zero и Borderlands и многие другие игры.

Каждый месяц часть библиотеки Xbox Game Pass будет обновляться. При этом сервис позволяет загрузить любую из представленных в библиотеке игр на жесткий диск игровой приставки. Кроме того, игры из каталога Xbox Game Pass можно покупать со специальной скидкой.