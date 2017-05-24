Опубликованы системные требования Tekken 7 для PC

Компания Bandai Namco представила системные требования PC-версии Tekken 7. Игра, напомним, выходит сразу на PS4, Xbox One и PC уже 2 июня 2017-го года.

Итак, для того, чтобы запустить ее, вам потребуется система уровня:

Операционная Система: Windows 7, 8 или 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core Intel Core i3-4160

Оперативная память: 6 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 ГБ, GTX 750Ti 2 ГБ или аналог

DirectX 11

Место на жестком диске: 60 ГБ

Требуется подключение к сети

Для хорошего качества графики нужно:

Операционная Система: Windows 7, 8 или 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-4690 3.5 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или аналог

DirectX 11

Место на жестком диске: 60 ГБ

А чтобы сыграть на максимальных настройках, к упомянутой выше конфигурации придется добавить мощную карту NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti.