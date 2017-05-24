Опубликованы системные требования Tekken 7 для PC

Компания Bandai Namco представила системные требования PC-версии Tekken 7. Игра, напомним, выходит сразу на PS4, Xbox One и PC уже 2 июня 2017-го года.

Итак, для того, чтобы запустить ее, вам потребуется система уровня:

  • Операционная Система: Windows 7, 8 или 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core Intel Core i3-4160
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 ГБ, GTX 750Ti 2 ГБ или аналог
  • DirectX 11
  • Место на жестком диске: 60 ГБ
  • Требуется подключение к сети

Для хорошего качества графики нужно:

  • Операционная Система: Windows 7, 8 или 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-4690 3.5 ГГц
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или аналог
  • DirectX 11
  • Место на жестком диске: 60 ГБ

А чтобы сыграть на максимальных настройках, к упомянутой выше конфигурации придется добавить мощную карту NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti.  

Источник
Salegame
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