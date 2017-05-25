Divinity: Original Sin II выходит 14 сентября

Ожидаемая ролевая игра Divinity: Original Sin II (собравшая на Kickstarter более 2 миллионов долларов) от студии Larian Studios выходит 14 сентября на PC. Напомним, что изначально релиз финальной версии должен был состояться в конце 2016-го года, однако разработчикам потребовалось дополнительное время для доведения проекта до ума. В раннем доступе Steam она доступна достаточно давно.

По словам авторов, Original Sin 2 намного больше первой части. Геймерам дадут возможность посетить множество локаций, свобода действий не будет ограничена ничем. Кроме того, атмосфера окажется более мрачной, а сюжет — комплексным. Кстати, действие развернется через 1000 лет после событий оригинала. Главному герою предстоит решить, кто станет новым богом Ривеллона.

Выбрать позволят из 5 рас, великолепный кооперативный режим никуда не денется, аналогичным образом сохранится пошаговая система боя.