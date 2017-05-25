Представлен официальный арт Far Cry 5

Компания Ubisoft поделилась официальным артом ожидаемого боевика в открытом мире Far Cry 5. Напомним, что премьера игры назначена на завтра.

Судя по изображению The Last Supper («Последний Ужин»), действие действительно развернется в современной Монтане. Хотя события и происходят на Западе, на вестерн это совсем не похоже.

На картинке изображены бородатые мужчины с оружием в руках, дама в свадебном платье, собака, похожая на волка, господин со связанными руками со словом Sinner (грешник, и, возможно, главный герой,) и некий проповедник, который, по всей вероятности, окажется главным антагонистом.

Также арт показывает горящий сарай, водонапорную башню, радио антенну, церковь, ферму и транспортные средства. 

Источник
VG247
Теги
игры Far Cry 5

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