Представлен официальный арт Far Cry 5

Компания Ubisoft поделилась официальным артом ожидаемого боевика в открытом мире Far Cry 5. Напомним, что премьера игры назначена на завтра.

Судя по изображению The Last Supper («Последний Ужин»), действие действительно развернется в современной Монтане. Хотя события и происходят на Западе, на вестерн это совсем не похоже.

На картинке изображены бородатые мужчины с оружием в руках, дама в свадебном платье, собака, похожая на волка, господин со связанными руками со словом Sinner (грешник, и, возможно, главный герой,) и некий проповедник, который, по всей вероятности, окажется главным антагонистом.

Также арт показывает горящий сарай, водонапорную башню, радио антенну, церковь, ферму и транспортные средства.