Square Enix в срочном порядке ищет специалистов для работы над Final Fantasy VII Remake

Компания Square Enix в срочном порядке ищет новых сотрудников для работы над анонсированной еще в 2015-ом году Final Fantasy VII Remake. Оказывается, штат разработчиков до сих пор укомплектован не полностью.

Издательство разместило объявление о срочном наборе специалистов самого разного профиля. Нужны художники, 3D-модельеры и так далее. По словам Тетсуи Номуры (Tetsuta Nomura) и Йосинори Китасе (Yoshinori Kitase), новая игра должна превзойти оригинал, вышедший в 1997-ом году, во всем. 

Также признается тот факт, что для воссозадния сложного мира Final Fantasy VII с использованием современных технологий требуется огромное количество денег и времени. Именно поэтому авторам игры нужна дополнительная помощь и дополнительные руки. 

Напомним, что Final Fantasy VII Remake будет выпущена в виде трех отдельных частей. Дата релиза первой из них по-прежнему остается неизвестной. Даже примерно. 

Источник
Siliconera
Теги
игры Final Fantasy VII

Комментарии

Из рубрикиИгры
Divinity: Original Sin II выходит 14 сентября
Представлены постеры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Представлен официальный арт Far Cry 5

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43