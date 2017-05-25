Square Enix в срочном порядке ищет специалистов для работы над Final Fantasy VII Remake

Компания Square Enix в срочном порядке ищет новых сотрудников для работы над анонсированной еще в 2015-ом году Final Fantasy VII Remake. Оказывается, штат разработчиков до сих пор укомплектован не полностью.

Издательство разместило объявление о срочном наборе специалистов самого разного профиля. Нужны художники, 3D-модельеры и так далее. По словам Тетсуи Номуры (Tetsuta Nomura) и Йосинори Китасе (Yoshinori Kitase), новая игра должна превзойти оригинал, вышедший в 1997-ом году, во всем.

Также признается тот факт, что для воссозадния сложного мира Final Fantasy VII с использованием современных технологий требуется огромное количество денег и времени. Именно поэтому авторам игры нужна дополнительная помощь и дополнительные руки.

Напомним, что Final Fantasy VII Remake будет выпущена в виде трех отдельных частей. Дата релиза первой из них по-прежнему остается неизвестной. Даже примерно.