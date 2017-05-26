Цифра дня: За сколько Анджей Сапковский продал права на создание игр по «Ведьмаку»?

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4000

долларов заплатили Анджею Сапковскому за права на игры во вселенной «Ведьмака».

Польский игровой журналист Марчин Косман, который сейчас трудится внутри студии CD Projekt, рассказал, что писатель Анджей Сапковский в прошлом продал права на создание игр во вселенной «Ведьмака» студии Metropolis Software всего за 4000 долларов. Он также предлагал разработчикам назвать игру не «Ведьмак», а «Колдун», однако они отказались. Игра находилась в разработке, но так и не была выпущена, а впоследствии CD Projekt приобрела Metropolis Software.

CD Projekt впоследствии пришлось продлить лицензию, однако сумма этой сделки остается неизвестной. Впрочем, вряд ли речь идет о больших деньгах, учитывая недавнюю информацию о недовольстве Сапковского, который сокрушался по поводу отказа от процентных отчислений с продаж игр The Witcher.