Цифра дня: За сколько Анджей Сапковский продал права на создание игр по «Ведьмаку»?

Цифра дня:

4000

долларов заплатили Анджею Сапковскому за права на игры во вселенной «Ведьмака».

Польский игровой журналист Марчин Косман, который сейчас трудится внутри студии CD Projekt, рассказал, что писатель Анджей Сапковский в прошлом продал права на создание игр во вселенной «Ведьмака» студии Metropolis Software всего за 4000 долларов. Он также предлагал разработчикам назвать игру не «Ведьмак», а «Колдун», однако они отказались. Игра находилась в разработке, но так и не была выпущена, а впоследствии CD Projekt приобрела Metropolis Software.

CD Projekt впоследствии пришлось продлить лицензию, однако сумма этой сделки остается неизвестной. Впрочем, вряд ли речь идет о больших деньгах, учитывая недавнюю информацию о недовольстве Сапковского, который сокрушался по поводу отказа от процентных отчислений с продаж игр The Witcher.

Источник
Segmentnext
Теги
игры ведьмак

Комментарии

Из рубрикиИгры
Стартуют бесплатные выходные в Overwatch
Beyond Good & Evil 2 могут показать в этом году
Появилась новая информация о Call of Duty: WWII

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 44
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44