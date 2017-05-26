Beyond Good & Evil 2 могут показать в этом году

Мишель Ансель (Michel Ancel) заявил, что не покажет Beyond Good & Evil 2 на E3 2017, однако он также намекнул, что позже в этом году проект все-таки будет продемонстрирован в том или ином виде.

«Не думаю, что E3 лучшее место для показа Beyond Good & Evil 2, но мы продолжаем работать над игрой, так что позднее в этом году вы о ней еще услышите».

Последний раз о долгострое Ансель заявлял в октябре 2016-го года. Затем, в ноябре он рассказал о возможности межпланетных перелетов внутри игры, однако добавил, что скорого релиза ждать не следует. Позднее в сети распространились слухи о временной эксклюзивности для Nintendo Switch.

Ранее Мишель Ансель объяснял, почему разработка игры занимает так много времени:

«Уже в 2008-ом году у нас были рабочие прототипы игры. Тот отрывок на видео воспроизводился в реальном времени; это был живой геймплей. Однако у нас было слишком много нерешенных вопросов технического характера. Нам нужны были космические перелеты, гигантские города, возможность исследовать планеты. Изначально такой задумывалась первая Beyond Good & Evil. Мы не стали выпускать сиквел без всего этого. Новый проект во вселенной франшизы должен был стать игрой мечты. Тогда мы занялись 2D-проектами, выпустили новые части Rayman, а затем снова вернулись к Beyond Good & Evil 2. Работы еще очень-очень много. Но у нас великолепная команда и отличная, работающая технология».