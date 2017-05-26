Появилась новая информация о Call of Duty: WWII

Майкл Кондри (Michael Condrey), один из основателей студии Sledgehammer Games, заявил, что в Call of Duty: WWII не будет возможности бесконечного быстрого бега, которая присутствовала в последних частях Call of Duty. Патроны найти всюду на земле также не удастся, придется обмениваться амуницией со своими братьями по оружию, ценить каждую пулю. Мы также знаем об отсутствие автоматической регенерации здоровья. Новый шутер станет предельно реалистичен.

Также стало известно, что история будет рассказана исключительно от лица светлых сил, Союзников. Никакого выбора сторон. Миссий за фашистскую Германию, Италию или Японию не планируется. В кампании появятся женские персонажи, за некоторых даже можно будет сыграть.

Что касается мультиплеера, то подробнее о нем расскажут на E3 2017.

Напоминаем, что релиз Call of Duty: WWII назначен на 3 ноября 2017-го года для PS4, Xbox One, PC.