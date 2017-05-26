Продолжение Deus Ex: Mankind Divided по-прежнему может находиться в разработке

Видеоблоггер Джим Стерлинг (Jim Sterling) в своем последнем подкасте Podquisition заявил, что слышал, что продолжение Deus Ex: Mankind Divided по-прежнему находится в разработке. Впрочем, дело движется очень медленно из-за того, что многие авторы команды Mankind Divided заняты неким другим проектом.

Впрочем, он также отметил, что не знает, насколько эти сведения актуальны, поэтому предложил дождаться официальных комментариев от Square Enix прежде, чем делать окончательные выводы.

Напомним, что недавно по сети прокатилась волна слухов о «заморозке» франшизы Deus Ex на неопределенное время из-за неудовлетворительных продаж Mankind Divided. Официальных комментариев от Square Enix, впрочем, не последовало.