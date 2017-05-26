Ubisoft показала первый трейлер Far Cry 5

Компания Ubisoft представила первый трейлер игры Far Cry 5, а также объявила точную дату релиза. Шутер станет доступен 27 февраля 2018 года для консолей Sony PlayStation 4 Pro и PlayStation 4, Microsoft Xbox One, в том числе Project Scorpio, и ПК.


Действие игры с открытым миром происходит в Америке, в вымышленном округе Хоуп штата Монтана. Она будет доступна для прохождения как в одиночном, так и в совместном режиме для двух человек.

Главный герой начинает как помощник шерифа и, объединившись с местными жителями, должен попытаться расстроить планы секты религиозных фанатиков, так называемый Проект «Врата Эдема».

Также в игре появится возможность летать на самолетах и участвовать в воздушных боях. Также представлены узнаваемые американские транспортные средства, такие как маслкары, фургоны, квадроциклы и катера. Игроки смогут использовать самое разное оружие — от гранат и пистолетов до кувалд и бейсбольных бит. Игроки смогут выбирать себе помощников из наемников, а также обученных животных, например, медведей или пум.

Источник
Ubisoft
Теги
игра UBISOFT Far Cry 5

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