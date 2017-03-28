10 лучших шутеров от первого лица

Шутеры от первого лица неизменно занимали первые строчки всех возможных хит-парадов и владели умами десятков миллионов геймеров. Мы выбрали 10 лучших игр, 10 легенд жанра «Круши, ломай, убивай».

Duke Nukem 3D

Почему Дюк? Потому, что это самый харизматичный, самый задорный и самый живой шутер из всех, что когда-либо выходили. Игру переиздают до сих пор, она по-прежнему актуальна, в отличие от «коллег» по жанру того же времени. Настоящее творчество, а не продукт. Дизайн уровней, что любопытно, до сих пор кажется идеальным.

Half-Life 2

Еще одна «вечная» игра — графика и геймплей Half-Life 2 воспринимаются на ура даже сегодня, хотя творению Valve уже больше десяти лет. Замечательная история, отличный мир, грамотный баланс между стрельбой и диалогами; а еще это один из самых атмосферных шутеров вообще, за всю историю игровой индустрии. Пропустили? Скорее за The Orange Box.

Doom 2

Возможно, что сегодня Doom 2 кажется предельно примитивным, страшным и даже неиграбельным пиксельным кошмаром. То ли дело 90-е годы 20-го века — Doom 2 представлялся идеальной игрой, демоны пугали не на шутку, а все подростки наизусть знали, как и чем стреляет та или иная пушка. Хотите тех же ощущений? Не получите. Но можете попробать современную версию Doom-а. Не совсем то, но вполне достойно.

Удивительно, но Counter-Strike как был одной из любимейших сетевых забав в начале-середине 2000-х годов, так таковой и остался. В него играют поколения, меняется лишь формат: раньше подростки засиживались в специальных клубах, теперь же играют дома, по Сети. Однако суть от этого не меняется! Игре, на минуточку, 18 лет.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Modern Warfare показала, какими должны быть кинематографичные, напрочь заскриптованные, но невероятно эффектные «голливудские» шутеры. Сегодня может показаться удивительным, но Modern Warfare была новаторской, потрясающей игрой, благодаря которой франшиза Call of Duty превратилась в одну из главных дойных коров игровой индустрии.

Wolfenstein 3D

Собственно, Wolfenstein 3D «на два пикселя» всё это и начал. Мрачный, очень сложный боевик о борьбе бравого героя-одиночки с фашистким режимом на момент релиза представлялся революционным примером достижений компьютерных технологий. «Постарела» игра так себе, зато переосмысление в виде Wolfenstein: The New Order мы можем рекомендовать всем и каждому — это один из самых сильных с точки зрения сюжета FPS за годы.

Quake

Ни один топ лучших FPS не обходится без Quake. «Квака» получает место и у нас. Именно та, первая, мрачная, со средневековой стилистикой и мрачной атмосферой. Впрочем, все последующие Quake-и тоже были достойны ознакомления.

Halo 3

Консольные шутеры доказали свое право на существование еще в Golden Eye 007 на Nintendo 64 (отличная игра, но в десятку не попадает). Halo-серия стала вожделенным эксклюзивом Windows и Xbox с потрясающей Halo 3, главной игрой франшизы, с самым лучшим кооперативным режимом и самым качественным сюжетом.

BioShock Infinite

Первая часть BioShock, безусловно, была уникальной, вторая оказалась чуточку хуже, но настоящим хитом на все времена стала BioShock Infinite с ее яркой, драматичной историей любви, красавицей-героиней и яркими, красочными пейзажами идеального мира-утопии.

Far Cry 2

Да, именно вторая часть попадает в нашу десятку лучших шутеров. Это самая сложная, самая требовательная глава франшизы, более того — наиболее реалистичная. Жаль, что многие бросали ее буквально через пару-тройку часов неудач. Far Cry 2 полна неожиданных решений, наполнена необычными моментами и отличается великолепной африканской атмосферой.