10 игр с самой красивой графикой

Сергей Калашников, 

Мы вспомнили десять игр всех времён с лучшей графикой. Некоторые из них сегодня не впечатлят, но в своем время это были настоящие визуальные Эвересты.

Myst (1993)

Вышедшая в 1993 году Myst — одна из немногих игр того времени, вышедшая на компакт-диске. Носитель оказался под завязку забит потрясающими пейзажами, атмосферным звуком и настоящим видео. Между прочим, Myst — по-прежнему одна из самых популярных игр всех времен.

Crysis (2007)

Первая часть Crysis по-прежнему впечатляет графикой. Речь, разумеется, идет о PC-версии. В 2007 году не существовало компьютера, способного потянуть эту игру на максимальных настройках. Да и позже долгие годы производительность систем оценивалась именно умением справляться с графикой Crysis. 

Shenmue (1999)

Во времена, когла большинство играло на устаревшей PlayStation One, Shenmue воспринималась как нечто из другой вселенной — игра с невероятным вниманием к деталям, грандиозным концептом живого города и, конечно, сногсшибательной графикой. По-прежнему смотрится неплохо, даже спустя почти два десятка лет.

BioShock Infinite (2013)

Грандиозная не с точки зрения технического исполнения, BioShock Infinite — именно дизайнерский шедевр, торжество виртуальной архитектуры и яркой цветовой палитры. Ну и модели персонажей (в особенности, одного конкретного) — на пятерку. 

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Потрясающая по своей красоте вселенная «Ведьмака» за номером три, даже спустя несколько лет кажется ролевой вершиной, визуальным шедевром, да и вообще шедевром, с какой стороны ни посмотри. А какие здесь закаты и восходы, мгновенно хочется собрать вещи и переехать в волшебное королевство. 

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

В 2002-ом году не было ролевой игры красивее Morrowind. Великолепная вода, симпатичные горы, живописное небо (особенно ночное), грандиозные города; да, сегодня она несколько устарела, но по-прежнему полна очарования. 

Forza Horizon 3 (2016)

Безусловно, на сегодня это самая красивая консольная и компьютерная гонка. Симпатичные модели автомобилей, великолепные и разнообразные пейзажи, спецэффекты, достойные лучших голливудских блокбастеров. 

Grand Theft Auto V (2013)

Несмотря на возраст и смену поколений (переход с PS3/Xbox 360 на PC/PS4/Xbox One), Grand Theft Auto V по-прежнему умеет удивлять и восхищать. Самый живой из всех городов в подобных играх с открытым миром и внимание к деталям делают из GTA V настоящее технологичное произведение искусства.

Final Fantasy XV (2016)

Final Fantasy XV, возможно, не смогла восхитить поклонников серии выдающимся сюжетом, зато совершенно точно стала демонстрацией возможностей современных технологий. Вдобавок, Square Enix удалось создать огромный, почти бесшовный мир с весьма разнообразными пейзажами. Если игра выйдет на ПК, она вполне может стать новой тестовой площадкой для мощных компьютеров.

Uncharted 4 (2016)

Эксклюзивный для PlayStation 4 проект с огромным бюджетом, благодаря которому разработчикам удалось воссоздать пейзажи, которым позавидует сама реальность. В Uncharted 4 можно погружаться буквально, как в прозрачные воды мальдивских пляжей. Ощущения схожие. 

Автор
Сергей Калашников
Теги
игры GTA V CRYSIS Forza Horizon 3 The Witcher 3: Wild Hunt Shenmue BioShock Infinite Myst

Комментарии

Материалы по теме

10 компьютерных игр, в которые все мы заигрывались в 90-х

1 февраля

10 самых страшных игр в жанре хоррор

16 февраля

«Grand Theft Auto III». Вспоминая классику жанра

17 сентября 2013

Grand Theft Auto: Vice City — Ремейк в розовых тонах

29 ноября 2013

The Collectables — Убойная команда

21 марта 2014

The Witcher Battle Arena — Ведьмак и не только

30 января 2015
Из рубрикиИгры
Во что поиграть: 6 игр на эту неделю
10 самых страшных игр в жанре хоррор
10 игр для приставок из 90-х, которые невозможно забыть

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 427
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86