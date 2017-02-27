10 игр с самой красивой графикой

Мы вспомнили десять игр всех времён с лучшей графикой. Некоторые из них сегодня не впечатлят, но в своем время это были настоящие визуальные Эвересты.

Myst (1993)

Вышедшая в 1993 году Myst — одна из немногих игр того времени, вышедшая на компакт-диске. Носитель оказался под завязку забит потрясающими пейзажами, атмосферным звуком и настоящим видео. Между прочим, Myst — по-прежнему одна из самых популярных игр всех времен.

Crysis (2007)

Первая часть Crysis по-прежнему впечатляет графикой. Речь, разумеется, идет о PC-версии. В 2007 году не существовало компьютера, способного потянуть эту игру на максимальных настройках. Да и позже долгие годы производительность систем оценивалась именно умением справляться с графикой Crysis.

Shenmue (1999)

Во времена, когла большинство играло на устаревшей PlayStation One, Shenmue воспринималась как нечто из другой вселенной — игра с невероятным вниманием к деталям, грандиозным концептом живого города и, конечно, сногсшибательной графикой. По-прежнему смотрится неплохо, даже спустя почти два десятка лет.

BioShock Infinite (2013)

Грандиозная не с точки зрения технического исполнения, BioShock Infinite — именно дизайнерский шедевр, торжество виртуальной архитектуры и яркой цветовой палитры. Ну и модели персонажей (в особенности, одного конкретного) — на пятерку.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Потрясающая по своей красоте вселенная «Ведьмака» за номером три, даже спустя несколько лет кажется ролевой вершиной, визуальным шедевром, да и вообще шедевром, с какой стороны ни посмотри. А какие здесь закаты и восходы, мгновенно хочется собрать вещи и переехать в волшебное королевство.

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

В 2002-ом году не было ролевой игры красивее Morrowind. Великолепная вода, симпатичные горы, живописное небо (особенно ночное), грандиозные города; да, сегодня она несколько устарела, но по-прежнему полна очарования.

Forza Horizon 3 (2016)

Безусловно, на сегодня это самая красивая консольная и компьютерная гонка. Симпатичные модели автомобилей, великолепные и разнообразные пейзажи, спецэффекты, достойные лучших голливудских блокбастеров.

Grand Theft Auto V (2013)

Несмотря на возраст и смену поколений (переход с PS3/Xbox 360 на PC/PS4/Xbox One), Grand Theft Auto V по-прежнему умеет удивлять и восхищать. Самый живой из всех городов в подобных играх с открытым миром и внимание к деталям делают из GTA V настоящее технологичное произведение искусства.

Final Fantasy XV (2016)

Final Fantasy XV, возможно, не смогла восхитить поклонников серии выдающимся сюжетом, зато совершенно точно стала демонстрацией возможностей современных технологий. Вдобавок, Square Enix удалось создать огромный, почти бесшовный мир с весьма разнообразными пейзажами. Если игра выйдет на ПК, она вполне может стать новой тестовой площадкой для мощных компьютеров.

Uncharted 4 (2016)

Эксклюзивный для PlayStation 4 проект с огромным бюджетом, благодаря которому разработчикам удалось воссоздать пейзажи, которым позавидует сама реальность. В Uncharted 4 можно погружаться буквально, как в прозрачные воды мальдивских пляжей. Ощущения схожие.