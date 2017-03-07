Русские в играх: 10 самых ярких персонажей

Мы подготовили подборку из десяти самых колоритных и любимых сотнями тысяч геймеров персонажей в компьютерных и видеоиграх — русских. И это вовсе не унылые пародии в шапках-ушанках с балалайкой и бутылкой водки — нет, никакого стыда за этих героев мы не испытываем, совсем напротив.

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Александр Нестеров («Анабиоз: Сон Разума», 2009)

Атмосферный боевик «Анабиоз» — это ещё и по-настоящему страшная игра, рассказывающая историю харизматичного метеоролога Александра Нестерова, волею судьбы оказавшегося на борту атомного ледокола в полном и тягучем одиночестве. Яркий персонаж, жизнь которого полностью зависит от решений геймера.

Бифф Сламкович (Saturday Night Slam Masters, 1993)

Сын богатых родителей, а также профессиональный боец реслинга, успевший поучиться в спортзале Майка Хаггара под руководством самого Зангиева (того самого, из Street Fighter). Представлен также в Street Fighter Alpha 3 на заднем плане одной из арен.

Даша Федорович (Command & Conquer Red Alert 3, 2008)

Даша пополнила список русских красавиц в стратегическом сериале Red Alert. Хладнокровная, безжалостная, при этом не лишенная юмора. Хоть одна симпатичная соотечественница попросту обязана присутствовать в нашем топе. Пусть ей будет Даша.

Зангиев (сериал Street Fighter)

Зангиев был создан по образу и подобию настояего мастера спорта по вольной борьбе в СССР Виктора Зангиева. Реальный прототип, кстати, был этническим осетином, но для иностранцев нет особой разницы между русскими и прочими россиянами. Изначально персонажа хотели назвать Водка Горбальски. К счастью, передумали. Крик "For Mother Russia" в бою мы запомним навсегда. Многими считается самым колоритным и запоминающимся российским персонажем в игровой индустрии, популярность которого давно вышла за пределы франшизы Street Fighter.

Револьвер Оцелот (сериал Metal Gear Solid)

Один из центральных персонажей игрового сериала Metal Gear Solid — впервые Оцелот появился в Metal Gear Solid, а затем попал почти во все следующие проекты франшизы Metal Gear. Несмотря на русские корни, дизайн героя остается западным. Удивительно, но зовут этого простого русского парня Адамска (видимо, подсобила мать-американка), а прозвище у него Шалашаска.





Полковник Волгин (Metal Gear Solid 3: Snake Eater)

Богатый советский полковник Волгин стал центральным отрицательным героем третьей части Metal Gear Solid, действие которой развернулось на территории Советского Союза в далеком прошлом. Волгин отстроил собственную крепость Грозный Град и начал там работать над секретным оружием. Мотивация злодея простая: он хочет много денег и много власти (задумал сместить с поста самого Хрущева).

Доктор Босконович (серия Tekken)

Доктор Босконович — бывший гениальный советский ученый, создавший, например, роботов Jack (еще одни герои файтинга Tekken), а также андроида Алису. Ему 96 лет, он фанат смелых экспериментов, шахмат и водки.

Сергей Драгунов (сеия Tekken)

Наш топ не был бы полным без персонажа по имени Сергей. Таковым становится командир отряда спецназа из России, владеющий боевым самбо, Драгунов. Сильный и свирепый персонаж, прекрасный боец в ростере Tekken.

Юрий (Command & Conquer: Yuri’s Revenge)

Гипнотизер Юрий в исполнении актера Удо Кира, а также могучий юнит на поле боя в игре, посвященной непосредственно его персоне. Юрий похож на Ленина внешне, способен выиграть (но не выигрывает) почти все войны — вдобавок, это самый смешной (в хорошем смысле) из русских персонажей в играх.





Отец Григорий (Half-Life 2)

Легендарный, судя по всему армянин, Григорий выступает в роли православного священника, считающего инопланетян своей паствой, которую следует побыстрее отправить на небеса. Вероятно, самый колоритный из неигровых персонажей в Half-Life 2.