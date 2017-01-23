10 потенциально лучших игр для Nintendo Switch

Новая игровая приставка от Nintendo выходит одновременно во всем мире 3 марта 2017-го года. В России ее можно будет приобрести за 22 499 рублей. Но, как и у любой другой консоли, судьба ее зависит от игр. Мы отобрали 10 самых перспективных и интересных их них.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Впервые The Legend of Zelda получает голосовую озвучку и впервые Nintendo переводит игру на русский язык. Одна из главных причин приобрести консоль (ну и или купить игру на Wii U, если таковая у вас уже имеется; "Зельда" станет последним проектом Nintendo для своей умирающей приставки).

Super Mario Odyssey

На Wii U так и не вышло своего "большого" Mario, а на Switch он появится буквально сразу. Odysey это платформер самого высокого качества, продолжение Super Mario 64 и Super Mario Sunshine.

Xenoblade Chronicles 2

Красивая и комплексная, но практически бессюжетная Xenoblade Chronicles X, вовсе не стала той JRPG мечты, на которую рассчитывали фанаты оригинальной Xenoblade Chronicles. А вот Xenoblade Chronicles 2 станет как раз игрой, ориентированной на мощную историю и запоминающихся персонажей.

Splatoon 2

Главный многопользовательский шутер с Wii U получит сиквел для Switch. Разработчики обещают все то же самое, только по формуле больше и лучше.

Octopath Traveler

Ретро RPG от создателей культовой серии Bravely Default (3DS). Симпатичная, стилизованная под 16-бит графика и потенциально интересная история.

Mario Kart 8 Deluxe

Улучшенная версия уже вышедшей на Wii U игры с большим количеством персонажей, трасс, улучшенной графикой и возможностью играть одновременно четверым геймерам на одной консоли.

No More Heroes 3

Продолжение приключений задорного убийцы Тревиса в нарисованном Гоити Судой (Goichi Suda) мире гротеска. Одна из самых примечательных серий с Wii возвращается.

Fire Emblem Warriors

Совместное детище Nintendo и авторов Dynasty Warriors, продвинутый экшн "вмногером" в культовой вселенной классических тактических ролевых игр Fire Emblem.

Shin Megami Tensei Switch

Новая серия еще одного знакового японской ролевой франшизы. На этот раз создается на движке Unreal Engine 4. Об игре пока ничего неизвестно.

Dragon Quest XI

Пока непонятно, какую форму одинадцатая часть Dragon Quest обретет на Switch, но, смеем предположить, что она будет схожей с той, что выйдет на PlayStation 4. То есть красивой и технологичной.