10 игр на апрель

В апреле игроманов ожидают несколько крупных хитов и множество просто любопытных проектов. Поехали!

Syberia 3 (20 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Долгожданная третья «Сибирь», рассказывающая — мы верим в это — увлекательнейшую историю симпатичной девушки, появится на современных платформах уже 20 апреля. Фанаты ждали продолжения приключений на протяжении многих лет. Бенуа Сокаль (Benoit Sokal), создатель «Сибири», вряд ли разочарует!

Warhammer 40 000: Danw of War III (27 апреля, PC)

Исключительная серия стратегий в реальном времени скоро пополнится новым, третьим номерным выпуском. Судя по тому, что мы видели в роликах, нас ожидает по-настоящему увлекательная с точки зрения сюжета игра, при этом не лишенная фирменного зубодробительного геймплея.

Outlast II (25 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Мне Outlast показалась пугающей, но до невыносимости нудной, откровенно скучной и предельно однообразной. При этом, поклонников у нее многим больше, чем недовольных. Статистика запросов в поисковиках и общий геймерский хайп доказывают — игру ждут. Что же, хочется верить, что будет не только страшно, но еще и интересно.

Sniper: Ghost Warrior 3 (25 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Совсем не трешачок — напротив, вероятный кандидат на звание лучшей игры про снайпера для широких масс, да еще и в сеттинге замечательной Италии, солнечной и насыщенной запахами вкусной пиццы и ароматами замечательного санджовезе. Ну, а если серьезно, самый интересный FPS весны.

Full Throttle Remastered (17 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Ремастер одного из лучших квестов вообще, за всю историю. Старенький Full Throttle выглядел чересчур поганенько, чтобы вспоминать его, а вот ремастер будет как раз кстати. Такие истории, как и в случае с Grim Fandango, не стареют.

Persona 5 (4 апреля, PlayStation 4)

Судя по рецензиям с запада, лучшая JRPG за последние годы. Большинство рецензентов считают своим долгом сравнить игру с Final Fantasy XV, причем не в пользу последней. Хвалят сюжет, героев, глубину (истории и геймплея), живой мир и отмечают высокую продолжительность и реиграбельность.

Bulletstorm: Full Clip Edition (7 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Ремастер одного из самых интересных шутеров предыдущего поколения игровых систем поможет авторам понять, есть ли спрос на проекты подобного рода, и решить, выпускать сиквел или же лучше воздержаться. Проголосуем рублем?

Yooka-Laylee (11 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Платформер от создателей Banjo-Kazooie, рассказывающий историю борьбы хамелеона Йуки и летучей мыши Лейли со злом. Красочная, яркая, наверняка с идеальным аркадным геймплеем — более того, полностью на русском языке!

Shiness: The Lightning Kingdom (18 апреля, PC, Xbox One, PS4)

Посмотрев ролики, я буквально влюбился в Shiness — стилистика этой европейской JRPG покорит любого. Будем надеяться, что французы не подкачают и сумеют воздать по-настоящему интересное приключение.

Planescape: Torment Enhanced Edition (11 апркля, PC, Mac, iOS, Android)

Мастера реанимации игр на движке Infinite Engine, заново выпустившие Baldur's Gate и Icewind Dale, наконец дошли и до самой философской, самой глубокой и самой сложной ролевой игры — Planescape: Torment. Обещают поддержку высоких разрешений, перерисованные текстуры (местами), обновленный саундтрек и удобный интерфейс.