10 самых страшных игр в жанре хоррор

Страх, кошмар, ужас, одиночество, беспомощность — если вы любите эти замечательные ощущения, то именно для вас мы выбрали 10 игр, которые способны напугать до чёртиков.

Resident Evil

Не секрет, что первой по-настоящему страшной игрой для современных почитателей видеоигр стала Resident Evil, вышедшая на нескольких платформах, но запоминавшаяся по большей части конкретно на первой PlayStation. Цепляла интересным сюжетом, обволакивающей атмосферой кошмара, одиночества и беспомощности. Цели напугать Capcom во многом достигла благодаря предельной уязвимости персонажей, кошмарному управлению, правильным углам статичной камеры и вечной патронной недостаточности. Хотите прочувствовать все это здесь и сейчас? Не проблема: ремастер 2015-го года (к слову, ремастер ремейка, вышедшего в 2002-ом на GameCube) — к вашим услугам. Играть рекомендуем ночью в одиночестве. Страшнее Resident Evil'а игр нет!

Впрочем, эти тоже ничего, и относятся именно к жанру хорроров (в отличие от Resident Evil 4-6):

Resident Evil 2

Resident Evil 3: Nemesis

Resident Evil Code: Veronica

Resident Evil 0

Resident Evil 6

Silent Hill 2

Не только пугающая, но и безумно интересная, а также чрезвычайно печальная история о тараканах в наших головах и неоднозначности воспоминаний. Главный герой тот еще собирательный образ взрослого мужика с багажом неудачного жизненного опыта. Круче игры во франшизе Konami не выпускала. Самостоятельное произведение, где кошмарный город лишь декорация, а главные ужасы прячутся не за мусорными жбанами, а в подсознании и собственных мыслях. А еще здесь самый атмосферный туман и самый мощный саундтрек (композиции из которого отчего-то постоянно играют в соседнем супермаркете «Перекресток»).

Пример правильного геймдизайна, благодаря чему картинка не устареет никогда. К слову, все остальные выпуски Silent Hill, за исключением непотребств вроде Book of Memories, вполне себе хорроры. Но к лучшим (после «двойки») мы причислим:

Silent Hill

Silent Hill 3

Silent Hill: The Room

Forbidden Siren

Спустя годы и Forbidden Siren 2 с Blood Curse, лучшей «Сиреной» мы по-прежнему считаем первую. Необычная механика наблюдения за монстрами из их же собственных глаз, очень японская атмосфера кошмара, визионерские локации и дизайнерские зомби – для всех владельцев PlayStation 2 именно Forbidden Siren стала тем самым новым опытом, доказавшим, что за пределами франшиз Silent Hill с Resident Evil могут существовать истинные крипи-шедевры.





Возраст Forbidden Siren, увы, не пошел игре на пользу. Выглядит она страшно, причём в плохом смысле. Если хочется познакомиться с серией, то обратите внимание на Blood Curse для PlayStation 3.

Haunting Ground

Еще один замечательный пример страшной игры, которая, увы, не превратилась во франшизу, однако считается духовной наследницей Clock Tower. В центре внимания — противостояние молодой девушки и одного (не совсем, конечно, но преамбула такая) тупого до безобразия, но невероятно сильного противника. Никаких сражений (почти), много стелса и животного страха, а еще завуалированной эротики.

Разработчики пошли на смелый шаг и сделали акцент на сексуальности главной героини. Собственно, Фиона и есть настоящий секс-символ хоррор-игр.

Eternal Darkness: Sanity's Requiem

Шедевр из библиотеки Nintendo GameCube. Игра не только страшная, но и очень разнообразная, а также увлекательная с точки зрения подачи материала. Действие разворачивается в разных эпохах, в которых мы сталкиваемся с лавкрафтовскими Древними и узнаем зловещую историю нашего мира.

Коммерчески успешной Eternal Darkness не стала, но сумела влюбить в себя, как критиков, так и геймеров. Анонсированный в 2013 году духовный наследник Shadow of the Eternals, к сожалению, так и не собрал достаточно денег на Kickstarter. Об игре давно ничего не слышно, однако официально она не отменена.

Fatal Frame II (Project Zero 2)

Многие сходятся во мнении, что самой удачной частью серии Fatal Frame (или Project Zero) оказалась именно вторая часть. Она же была удостоена переиздания на Nintendo Wii в 2012-ом году. Симпатичные девушки должны столкнуться со своими страхами лицом к лицу и сразиться с призраками с помощью камеры-обскуры.

Печально известная и довольно скоропостижно удаленная из PS Store демо-версия P. T., наличие которой на вашей PlayStation 4 тут же повыщает ваш статус в лице окружающих и, что куда важнее, ценность консоли, могла превратиться в новую Silent Hill (в точности, Silent Hills), но, к сожалению, была отменена большими боссами Konami.

И хотя в ней практически ничего не происходит, пугает P. T. будь здоров!

Outlast

Outlast страшна особенно в первые час-два в ее мире. И пугающа, когда только-только все начинает идти не по плану. Отличная работа дизайнеров, прекрасное освещение, умелая игра света и тени, а также грамотное использование звуковых эффектов. Помните, Outlast — исключительно «одинокий» ночной хоррор.

Жаль только, что чудовищно однообразный...

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Не шедевр, но одна из самых атмосферных и пугающих игр своего времени. Инсмут, населенный людьми с рыбьими глазами, с безумием в воздухе и странными диалогами кажется тем самым идеальным местом, в котором никто и никогда не захочет оказаться. С экранов как будто веет прохладой и злом.

Но все это только в первой половине. Затем игра постепенно — и чем дальше, тем стремительнее — скатывается к тупому шутеру с бездумным дизайном. Жаль. Так что играем ровно до того самого момента, пока не поймем — что-то пошло не так.

Clock Tower (Clock Tower 2 в Японии)

Некоторым «посчастливилось» столкнуться с этим в детстве. Именно Clock Tower стала причной, по которой многие потом не спали с выключеным светом годов эдак до тридцати двух. Мужичок с гигантскими ножницами пугал своей невероятной силой и демоническим магнетизмом. Он был единственным врагом главной героини, силой природы, если хотите, отделяющей вас от спокойного и безопасного существования.

Мы также можем порекомендовать вам Clock Tower 3 на PlayStation 2, последнюю часть франшизы.