10 девушек из компьютерных игр, которые не давали нам покоя

Виртуальные миры стали лучше, когда в них пришли девушки — а случилось это еще на заре видеоигровых времен. Мы начали спасать их, брать в команду, влюбляться, желать — сегодня, игровая индустрия попросту немыслима без прекрасной половины человечества. Все виртуальных красавицы хороши, но мы выбрали десятку тех, от упоминания имен которых замирают сердца всех геймеров.

Лара Крофт (Tomb Raider)

Главный и самый раскрученный секс-символ игровой индустрии. Нестареющая Лара Крофт с нами уже два десятка лет. Однажды девушка с мультяшными гиперформами, затем мрачная и стильная, а после ранимая и совсем юная — образ Лары то и дело меняется. Однако она продолжает оставаться центральным женским персонажем игр.

Сарах Керриган (StarCraft)

Культовый персонаж стратегической серии StarCraft, Сара Керриган успела побывать центральной силой добра, затем превратилась в чудовищного монстра, но в итоге вновь обрела человеческий облик на радость всех своих поклонников. Впрочем, у какой «версии» больше харизмы — вопрос спорный.

Тифа Локхарт (Final Fantasy VII)

Трудно было выбрать самую стильную, красивую и сексуальную героиню сериала Final Fantasy (благо выбирать из чего, точнее, из кого, есть). Победил мастер боевых искусств и, по совместительству, фитоняшка Тифа Локхарт из Final Fantasy VII, новую встречу с которой мы с нетерпением ждем в Final Fantasy VII Remake.

Ада Вонг (Resident Evil)

Безусловно, Джил Валентайн, Клер Редфилд, Морйа Бертон и Ребекка Чемберс по-своему хороши. Однако неоднозначная азиатка Ада Вонг куда женственней и привлекательнее, в ней больше шика и стиля. Неудивительно, что именно Ада становится любовью всей жизни Леона Кеннеди.

Bayonetta (Bayonetta)



Байонетта — это «Девушка-Слишком», в ней всего чересчур. Квинтэссенция сексуальности, круглых форм, острых черт лица, образа учительницы и интонаций актрисы из фильмов для взрослых. В топе совершенно заслужено.

Анна Вильямс (Tekken)

Бессменная Анна впервые показалась в «квадратном» Tekken в 1995-ом году, и с тех пор с каждой новой серией неизменно становится все краше. Сестра Нина также хороша, но сдержанная шатенка Анна вне конкуренции. Поэтому именно ей достаётся звание секс-символа популярной файтинг-франшизы.

Китана, Милина и Джейд (Mortal Kombat II)

Девушки-ниндзя из Mortal Kombat II стали недосягаемой виртуальной мечтой многочисленных подростков 1990-х. Уже потом мы увидели Китану в исполнении симпатичной Талисии Сото, обнаружили, что Милина не так уж и хороша без маски, а азиатская внешность Джейд из «Смертельной Битвы 2» — на любителя.

Sniper Wolf (Metal Gear Solid)

Увы и ах, но гибнет Sniper Wolf в самой первой Metal Gear Solid. Однако среди всех ярких героинь франшизы (а их тут — в избытке), именно она в конце 90-х годов прошлого века оставила самый яркий след в сердцах миллионов.

Кэтрин (Catherine)

Catherine — очень необычная, смелая и по-хорошему сумасшедшая игра о мужском взрослении и становлении, а также о влиянии девушек на нашу жизнь в целом. К слову, по-настоящему оценить и понять ее смогут лишь представители сильной половины человечества с определенным жизненным опытом. Все серьезно, да и Кэтрин убийственно хороша.

Викониа (Baldur's Gate)

Серия Baldur's Gate от начала и до конца заполнена интересными персонажами, как мужскими, так и женскими. Кому-то подавай Эйри, другие без ума от Имоэн или Джахейры, однако выбор пал на Виконию — девушку расы темных эльфов, с холодной, правильной красотой и сложным внутренним миром.

И, разумеется, это не всё. Парой строк о других знаковых девушках игровой индустрии.

Алекс Вэнс ( Half-Life 2) : наверное, куда более яркий персонаж, чем Фримен.

: наверное, куда более яркий персонаж, чем Фримен. Кортана ( Halo) : виртуальная, от этого еще более интересная. .

: виртуальная, от этого еще более интересная. . Рейн ( Bloodrayne) : Bloodrayne это пример того, как яркая героиня способна вытянуть посредственный в целом боевик.

: Bloodrayne это пример того, как яркая героиня способна вытянуть посредственный в целом боевик. Миранда Лоусон ( Mass Effect 2) : чем был хорош Mass Effect 2 в первую очередь, так это Мирандой.

: чем был хорош Mass Effect 2 в первую очередь, так это Мирандой. Нарико ( Heavenly Sword) : кажется, под впечатлением от Нарико создавались главные героини существующей Horizon и будущей Hellblade.

: кажется, под впечатлением от Нарико создавались главные героини существующей Horizon и будущей Hellblade. Принцесса Зельда ( The Legend of Zelda) : центральный женский персонаж бесконечной франшизы The Legend of Zelda; каждый раз разная.

: центральный женский персонаж бесконечной франшизы The Legend of Zelda; каждый раз разная. Зои Кастильо ( Dreamfall) : находчивая, умная, решительная — нетипичный образ игровой девушки.

: находчивая, умная, решительная — нетипичный образ игровой девушки. Джульет Старлинг ( The Lollipop Chainsaw) : насколько кошмарной оказалась игра, настолько же харизматичной — главная героиня.

: насколько кошмарной оказалась игра, настолько же харизматичной — главная героиня. Айа Брея ( Parasite Eve) : красавица-полицейский противостоит биологической угрозе в этой очень японской, но реалистичной вселенной.

: красавица-полицейский противостоит биологической угрозе в этой очень японской, но реалистичной вселенной. Йеннифер («Ведьмак 3»): Йеннифер (прости, Трисс).