10 игр для приставок из 90-х, которые невозможно забыть

Сергей Калашников, 

У кого-то была Dendy, счастливчики получали Sega MegaDrive, а к «мажорам» ходили поиграть в Super Nintendo. Это были 90-е, мы развлекались, как могли. Вспоминаем 10 игр для приставок, которые знает любой, кто вырос в лихие годы.

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Mortal Kombat II (1993)

Безусловный лидер детских грез, чемпион игровых залов 1990-х, легендарный файтинг Mortal Kombat II ассоциируется с 90-ми так же прочно, как Сергей Супонев, «Час Disney» в воскресенье, напиток Dr. Pepper и группа Spice Girls. Именно во второй части Mortal Kombat разработчикам удалось нащупать идеальный баланс боевой системы, разнообразия (пусть только визуального) персонажей и красивой картинки. К слову, по духу Mortal Kombat II по-прежнему — лучший в серии; повторить атмосферу не удалось ни одному из следующий выпусков. 

Другие знаковые выпуски франшизы родом из 90-х:

  • Mortal Kombat (1992)
  • Mortal Kombat 3 (1995)
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1996)
  • Mortal Kombat Trilogy (1996)

Battle City, 1990 Tank (1985, но не у нас)

Знаете, Battle City родом не из 90-х, а из 80-х. Тем не менее, на постсоветском пространстве несколько поколений начали постигать азы управления аркадным танком именно в последне десятилетие века.

«Танчики» стали игрой, объединяющей поколения: бесконечные уровни проходили бабушки, дедушки, мамы, папы, дети — наверняка, с Battle City (на пиратских картриджах она называлась 1990 Tank) у многих связаны самые теплые воспоминания.

Super Mario Bros. (1985)

И снова аркада из 80-х, у нас получившая вторую жизнь в 1990-х. Как и «Танчики», проект на все времена и для нескольких поколений. В «Братьев» с упоением играли и дети, и взрослые. Кроме того, именно Марио в итоге стал лицом игровой индустрии в целом. 


  • Super Mario Bros. 2 (1988): Популярностью в наших краях не пользовалась, но менее интересной от этого не стала
  • Super Mario Bros. 3 (1990): Аналогично
  • Super Mario World (1991): Проект для Super Nintendo, которая в России была редкостью
  • Super Mario 64 (1996): Обладанием Nintendo 64 в России 1990-х могли похвастаться чуть ли не единицы

Sonic the Hedgehog (1991)

Мэскот Sega, главная аркада Mega Drive, у нас Соник был известен не меньше Марио. Быстрый, динамичный геймплей, симпатичная графика, харизматичные персонажи. Соник не мог не превратиться в сериал.

Мы также играли в:

  • Sonic the Hedgehog 2 (1992): Все то же самое, но по формуле больше и лучше
  • Sonic the Hedgehog 3 (1994): Третья часть также пользовалась любовью и уважением фанатов
  • Sonic Adventure (1999): Одна из лучших игр на Dreamcast

Crash Bandicoot (1996)

Оригинальная трилогия Crash Bandicoot, вышедшая исключительно на PlayStation, до сих пор с теплотой вспоминается обладателями 32-битной игровой приставки. Крэшу удалось стать лицом бренда PlayStation, пусть и на короткий срок. Платформеры прошли проверку временем и по-прежнему прекрасно «играются». 

  • Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997)
  • Crash Bandicoot 3: Warped (1998)

Soul Edge (1997) 

Главный 3D-файтинг по ту сторону Tekken и популярнейшая мальчишеская забава. Битвы в Soul Edge оказались не менее увлекательными, мы знали всех героев в лицо, каждого по имени, не уставали спорить, кто красивее, Софития или Таки, и кто сильнее, Митсуруги или Сигфрид.

В самом конце 1990-х на современной приставке Sega Dreamcast появилась SoulCalibur, наследница Soul Edge, игра ставшая главным файтингом уходящей эпохи. 

Final Fantasy VII (1997)

Final Fantasy VII стала настоящим откровением и приобщила к JRPG десятки тысяч российских геймеров. Модным и массовым жанр стал у нас только после ее релиза. По-прежнему считается лучшей Final Fantasy у миллионов поклонников по всему миру, а ее ремейк ожидают чуть ли не больше любого номерного выпуска. 

  • Впрочем, кому повезло в 1990-е познакомиться с Final Fantasy VI, называют именно ее главной JRPG в своей жизни. Другое дело, что Super Nintendo никогда не была в России массовой приставкой. 
  • Final Fantasy VIII также очень любима в среде российских поклонников сериала.

Resident Evil (1996)

Если владельцы PC называют своей первой страшной игрой в первую очередь Alone in the Dark, обладатели игровых приставок вспоминают именно Resident Evil. И особенно сцену с первой встречей с зомби. Действительно, превзойти атмосферу оригинала впоследствии не удалось. Сериал Resident Evil постепенно превращался в увлекательный и качественный боевик со сложным сюжетом, безоговорочным хоррором до релиза Resident Evil 7 являлась только первая часть. 

  • В 90-х за Resident Evil 2 мы провели не меньше времени.
  • Пришелся по вкусу российским геймерам и Resident Evil 3: Nemesis.

Metal Gear Solid (1998)

Первая, а по мнению многих также и лучшая, часть Metal Gear Solid рассказывала серьезную, шпионскую историю со страстями достойными лучших мексиканских сериалов того же времени. Вдобавок еще и дебютный кинематографический игровой опыт на довольно слабой технически PlayStation.

Для многих именно это и есть самая запоминающаяся игра 90-х, лебединая песня уходящего детства.

Tekken 3 (1998) 

Безуловно, главный файтинг тех времен, по-прежнему самая высокооцененная и самая популярная часть сериала Tekken, именно в Tekken 3, по мнению большинства, Namco удалось добиться идеального баланса и представить самые лучшие боевые стили. Вершина. 

Однако до Tekken 3 мы играли в Tekken 2 (1996). Именно она была королем жанра до релиза Tekken 3. А вот первой части в наших краях особой славы сыскать не удалось.

Еще десять крутых консольных игр 1990-х

  1. Серия Virtua Fighter (Sega Saturn): Из-за малой популярности Sega Saturn этот файтинг российским геймерам того времени больше знаком по залам игровых автоматов
  2. Xenogears (PlayStation): Вполне возможно, что самая интересная с точки зрения сюжета JRPG за всю историю жанра
  3. Breath of Fire III и IV (PlayStation): Вершинами сериала стали именно эти две части, вышедшие на PlayStation 1
  4. Panzer Dragoon Saga (Sega Saturn): Кинематографичная, полностью трехмерная ролевая игра. Англоязычные версии крайне редки и стоят очень дорого.
  5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64): С обретением трех измерений Zelda стала еще лучше.
  6. Серия Golden Axe (Sega Mega Drive): Оригинальные Golden Axe представляли собой примеры идеальных игр для двух игроков.
  7. Chip & Dale 1 и 2 (NES, Dendy): Вероятно, самые аддиктивные платформеры для кооперативного прохождения. Увлекают и сегодня.
  8. Игры по мотивам мультфильмов Disney (Sega Mega Drive): The Lion King, Aladdin, The Little Mermaid, Donald Duck in Maui Mallard, Mickey Mania, Quackshot, Fantasia, Castle of Illusion, The Jungle Book, Toy Story (выглядит современно до сих пор)
  9. Contra: Hard Corps (Sega Mega Drive): Лучшая Contra и точка, даже круче оригинала на NES. 
  10. Shenmue (Sega Dreamcast): Привкус Next-Gen'а мы все ощутили уже в самом конце 90-х, когда в Японии вышла Shenmue. 
Автор
Сергей Калашников
Теги
игры Resident Evil Final Fantasy VII подборка Sonic the Hedgehog Metal Gear Solid Battle City Crash Bandicoot

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