10 игр для приставок из 90-х, которые невозможно забыть

У кого-то была Dendy, счастливчики получали Sega MegaDrive, а к «мажорам» ходили поиграть в Super Nintendo. Это были 90-е, мы развлекались, как могли. Вспоминаем 10 игр для приставок, которые знает любой, кто вырос в лихие годы.

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Mortal Kombat II (1993)

Безусловный лидер детских грез, чемпион игровых залов 1990-х, легендарный файтинг Mortal Kombat II ассоциируется с 90-ми так же прочно, как Сергей Супонев, «Час Disney» в воскресенье, напиток Dr. Pepper и группа Spice Girls. Именно во второй части Mortal Kombat разработчикам удалось нащупать идеальный баланс боевой системы, разнообразия (пусть только визуального) персонажей и красивой картинки. К слову, по духу Mortal Kombat II по-прежнему — лучший в серии; повторить атмосферу не удалось ни одному из следующий выпусков.

Другие знаковые выпуски франшизы родом из 90-х:

Mortal Kombat (1992)

(1992) Mortal Kombat 3 (1995)

(1995) Ultimate Mortal Kombat 3 (1996)

(1996) Mortal Kombat Trilogy (1996)

Battle City, 1990 Tank (1985, но не у нас)

Знаете, Battle City родом не из 90-х, а из 80-х. Тем не менее, на постсоветском пространстве несколько поколений начали постигать азы управления аркадным танком именно в последне десятилетие века.

«Танчики» стали игрой, объединяющей поколения: бесконечные уровни проходили бабушки, дедушки, мамы, папы, дети — наверняка, с Battle City (на пиратских картриджах она называлась 1990 Tank) у многих связаны самые теплые воспоминания.

Super Mario Bros. (1985)

И снова аркада из 80-х, у нас получившая вторую жизнь в 1990-х. Как и «Танчики», проект на все времена и для нескольких поколений. В «Братьев» с упоением играли и дети, и взрослые. Кроме того, именно Марио в итоге стал лицом игровой индустрии в целом.





Super Mario Bros. 2 (1988): Популярностью в наших краях не пользовалась, но менее интересной от этого не стала

Super Mario Bros. 3 (1990): Аналогично

Super Mario World (1991): Проект для Super Nintendo, которая в России была редкостью

Super Mario 64 (1996): Обладанием Nintendo 64 в России 1990-х могли похвастаться чуть ли не единицы

Sonic the Hedgehog (1991)

Мэскот Sega, главная аркада Mega Drive, у нас Соник был известен не меньше Марио. Быстрый, динамичный геймплей, симпатичная графика, харизматичные персонажи. Соник не мог не превратиться в сериал.

Мы также играли в:

Sonic the Hedgehog 2 (1992): Все то же самое, но по формуле больше и лучше

Sonic the Hedgehog 3 (1994): Третья часть также пользовалась любовью и уважением фанатов

Sonic Adventure (1999): Одна из лучших игр на Dreamcast

Crash Bandicoot (1996)

Оригинальная трилогия Crash Bandicoot, вышедшая исключительно на PlayStation, до сих пор с теплотой вспоминается обладателями 32-битной игровой приставки. Крэшу удалось стать лицом бренда PlayStation, пусть и на короткий срок. Платформеры прошли проверку временем и по-прежнему прекрасно «играются».

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997)

Crash Bandicoot 3: Warped (1998) Soul Edge (1997) Главный 3D-файтинг по ту сторону Tekken и популярнейшая мальчишеская забава. Битвы в Soul Edge оказались не менее увлекательными, мы знали всех героев в лицо, каждого по имени, не уставали спорить, кто красивее, Софития или Таки, и кто сильнее, Митсуруги или Сигфрид. В самом конце 1990-х на современной приставке Sega Dreamcast появилась SoulCalibur, наследница Soul Edge, игра ставшая главным файтингом уходящей эпохи.

Final Fantasy VII (1997) В самом конце 1990-х на современной приставке Sega Dreamcast появилась, наследница Soul Edge, игра ставшая главным файтингом уходящей эпохи. Final Fantasy VII стала настоящим откровением и приобщила к JRPG десятки тысяч российских геймеров. Модным и массовым жанр стал у нас только после ее релиза. По-прежнему считается лучшей Final Fantasy у миллионов поклонников по всему миру, а ее ремейк ожидают чуть ли не больше любого номерного выпуска. Впрочем, кому повезло в 1990-е познакомиться с Final Fantasy VI , называют именно ее главной JRPG в своей жизни. Другое дело, что Super Nintendo никогда не была в России массовой приставкой.

, называют именно ее главной JRPG в своей жизни. Другое дело, что Super Nintendo никогда не была в России массовой приставкой. Final Fantasy VIII также очень любима в среде российских поклонников сериала. Resident Evil (1996) Если владельцы PC называют своей первой страшной игрой в первую очередь Alone in the Dark, обладатели игровых приставок вспоминают именно Resident Evil. И особенно сцену с первой встречей с зомби. Действительно, превзойти атмосферу оригинала впоследствии не удалось. Сериал Resident Evil постепенно превращался в увлекательный и качественный боевик со сложным сюжетом, безоговорочным хоррором до релиза Resident Evil 7 являлась только первая часть. В 90-х за Resident Evil 2 мы провели не меньше времени.

мы провели не меньше времени. Пришелся по вкусу российским геймерам и Resident Evil 3: Nemesis. Metal Gear Solid (1998) Первая, а по мнению многих также и лучшая, часть Metal Gear Solid рассказывала серьезную, шпионскую историю со страстями достойными лучших мексиканских сериалов того же времени. Вдобавок еще и дебютный кинематографический игровой опыт на довольно слабой технически PlayStation. Для многих именно это и есть самая запоминающаяся игра 90-х, лебединая песня уходящего детства. Tekken 3 (1998) Безуловно, главный файтинг тех времен, по-прежнему самая высокооцененная и самая популярная часть сериала Tekken, именно в Tekken 3, по мнению большинства, Namco удалось добиться идеального баланса и представить самые лучшие боевые стили. Вершина. Однако до Tekken 3 мы играли в Tekken 2 (1996). Именно она была королем жанра до релиза Tekken 3. А вот первой части в наших краях особой славы сыскать не удалось. Еще десять крутых консольных игр 1990-х Серия Virtua Fighter (Sega Saturn): Из-за малой популярности Sega Saturn этот файтинг российским геймерам того времени больше знаком по залам игровых автоматов Xenogears (PlayStation): Вполне возможно, что самая интересная с точки зрения сюжета JRPG за всю историю жанра Breath of Fire III и IV (PlayStation): Вершинами сериала стали именно эти две части, вышедшие на PlayStation 1 Panzer Dragoon Saga (Sega Saturn): Кинематографичная, полностью трехмерная ролевая игра. Англоязычные версии крайне редки и стоят очень дорого. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64): С обретением трех измерений Zelda стала еще лучше. Серия Golden Axe (Sega Mega Drive): Оригинальные Golden Axe представляли собой примеры идеальных игр для двух игроков. Chip & Dale 1 и 2 (NES, Dendy): Вероятно, самые аддиктивные платформеры для кооперативного прохождения. Увлекают и сегодня. Игры по мотивам мультфильмов Disney (Sega Mega Drive): The Lion King, Aladdin, The Little Mermaid, Donald Duck in Maui Mallard, Mickey Mania, Quackshot, Fantasia, Castle of Illusion, The Jungle Book, Toy Story (выглядит современно до сих пор) Contra: Hard Corps (Sega Mega Drive): Лучшая Contra и точка, даже круче оригинала на NES. Shenmue (Sega Dreamcast): Привкус Next-Gen'а мы все ощутили уже в самом конце 90-х, когда в Японии вышла Shenmue.