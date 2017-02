10 игр для приставок из 90-х, которые невозможно забыть

У кого-то была Dendy, счастливчики получали Sega MegaDrive, а к «мажорам» ходили поиграть в Super Nintendo. Это были 90-е, мы развлекались, как могли. Вспоминаем 10 игр для приставок, которые знает любой, кто вырос в лихие годы.

Безусловный лидер детских грез, чемпион игровых залов 1990-х, легендарный файтинг Mortal Kombat II ассоциируется с 90-ми так же прочно, как Сергей Супонев, «Час Disney» в воскресенье, напиток Dr. Pepper и группа Spice Girls. Именно во второй части Mortal Kombat разработчикам удалось нащупать идеальный баланс боевой системы, разнообразия (пусть только визуального) персонажей и красивой картинки. К слову, по духу Mortal Kombat II по-прежнему — лучший в серии; повторить атмосферу не удалось ни одному из следующий выпусков.

Другие знаковые выпуски франшизы родом из 90-х:

Знаете, Battle City родом не из 90-х, а из 80-х. Тем не менее, на постсоветском пространстве несколько поколений начали постигать азы управления аркадным танком именно в последне десятилетие века.

«Танчики» стали игрой, объединяющей поколения: бесконечные уровни проходили бабушки, дедушки, мамы, папы, дети — наверняка, с Battle City (на пиратских картриджах она называлась 1990 Tank) у многих связаны самые теплые воспоминания.

И снова аркада из 80-х, у нас получившая вторую жизнь в 1990-х. Как и «Танчики», проект на все времена и для нескольких поколений. В «Братьев» с упоением играли и дети, и взрослые. Кроме того, именно Марио в итоге стал лицом игровой индустрии в целом.

Мэскот Sega, главная аркада Mega Drive, у нас Соник был известен не меньше Марио. Быстрый, динамичный геймплей, симпатичная графика, харизматичные персонажи. Соник не мог не превратиться в сериал.

Мы также играли в:

Оригинальная трилогия Crash Bandicoot, вышедшая исключительно на PlayStation, до сих пор с теплотой вспоминается обладателями 32-битной игровой приставки. Крэшу удалось стать лицом бренда PlayStation, пусть и на короткий срок. Платформеры прошли проверку временем и по-прежнему прекрасно «играются».

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997)

Crash Bandicoot 3: Warped (1998)

Soul Edge (1997)

Главный 3D-файтинг по ту сторону Tekken и популярнейшая мальчишеская забава. Битвы в Soul Edge оказались не менее увлекательными, мы знали всех героев в лицо, каждого по имени, не уставали спорить, кто красивее, Софития или Таки, и кто сильнее, Митсуруги или Сигфрид.

Final Fantasy VII (1997)

В самом конце 1990-х на современной приставке Sega Dreamcast появилась, наследница Soul Edge, игра ставшая главным файтингом уходящей эпохи.

Final Fantasy VII стала настоящим откровением и приобщила к JRPG десятки тысяч российских геймеров. Модным и массовым жанр стал у нас только после ее релиза. По-прежнему считается лучшей Final Fantasy у миллионов поклонников по всему миру, а ее ремейк ожидают чуть ли не больше любого номерного выпуска.

Впрочем, кому повезло в 1990-е познакомиться с Final Fantasy VI , называют именно ее главной JRPG в своей жизни. Другое дело, что Super Nintendo никогда не была в России массовой приставкой.

, называют именно ее главной JRPG в своей жизни. Другое дело, что Super Nintendo никогда не была в России массовой приставкой. Final Fantasy VIII также очень любима в среде российских поклонников сериала.

Resident Evil (1996)

Если владельцы PC называют своей первой страшной игрой в первую очередь Alone in the Dark, обладатели игровых приставок вспоминают именно Resident Evil. И особенно сцену с первой встречей с зомби. Действительно, превзойти атмосферу оригинала впоследствии не удалось. Сериал Resident Evil постепенно превращался в увлекательный и качественный боевик со сложным сюжетом, безоговорочным хоррором до релиза Resident Evil 7 являлась только первая часть.

В 90-х за Resident Evil 2 мы провели не меньше времени.

мы провели не меньше времени. Пришелся по вкусу российским геймерам и Resident Evil 3: Nemesis.

Metal Gear Solid (1998)

Первая, а по мнению многих также и лучшая, часть Metal Gear Solid рассказывала серьезную, шпионскую историю со страстями достойными лучших мексиканских сериалов того же времени. Вдобавок еще и дебютный кинематографический игровой опыт на довольно слабой технически PlayStation.

Для многих именно это и есть самая запоминающаяся игра 90-х, лебединая песня уходящего детства.

Tekken 3 (1998)

Безуловно, главный файтинг тех времен, по-прежнему самая высокооцененная и самая популярная часть сериала Tekken, именно в Tekken 3, по мнению большинства, Namco удалось добиться идеального баланса и представить самые лучшие боевые стили. Вершина.

Однако до Tekken 3 мы играли в Tekken 2 (1996). Именно она была королем жанра до релиза Tekken 3. А вот первой части в наших краях особой славы сыскать не удалось.

