10 компьютерных игр, в которые все мы заигрывались в 90-х

Мы вспомнили об играх, за которыми проводили бесконечные часы в далеких 90-х годах (кому повезло больше, те дома, за личным ПК, другие — у друга, на работе у отца, либо у дяди в квартире, или вовсе в школе). В те времена увлекательных, новаторских, визионерских шедевров в индустрии выходило не в пример больше, чем сегодня. Впрочем, это утверждение может показаться брюзжанием старого геймера; да таковым, пожалуй, и является. Солнце светило ярче, энтузиазма было в избытке, а мощностей не хватало, приходилось импровизировать. Зато основы всех современных жанров, большинство сюжетных ходов и механик геймплея, без сомнения, были заложены именно тогда. Есть что вспомнить. Поностальгиурем же вместе!

Duke Nukem 3D (1996)

Знаете, что до того, как стать самым модным шутером от первого лица среди школьников 1990-х, старина Дюк изрядно попрыгал и побегал в 2D, из одной стороны экрана в другую на манер пехотинца из Contra в двух платформерах Duke Nukem и Duke Nukem II, 1991-го и 1993-го годов выпуска? А в 1996-ом грянул гром вместе с Duke Nukem 3D, самым разудалым, самым крутым боевиком на PC, нет, не в 1990-х, а вообще в истории. Кто-то сумел поспорить за 20 с лишним лет с Дюком? Нет! Мачизм в абсолюте. А вслед за ним 3D Realms продолжала ловить хайп в разудалом Shadow Warriors.





The Lost Vikings (1992)

Аркадный шедевр от Blizzard Entertainment, тогда еще известной, как Silicon & Synapse, предложил на выбор сразу троих персонажей с уникальным набором умений, которых похитили инопланетные супостататы и которые должны были пройти 37 уровней. Причем все этапы отличались огромным разнообразием для такого типа игры в те годы.

Civilization I (1991) и II (1996)

Если ты играл в «Цивилизацию» в 90-х, одноклассники тут же приписывали тебе звание главного гения в классе. Сид Мейер породил не просто игру, явление, он заложил основы, как теперь говорят, «цивилизационных» стратегий и создал одну из самых долгоиграющих франшиз в индустрии.

Wolfenstein 3-D (1992)

Задолго до «Дюка» и еще до Doom-а главным 3D-шутером был Wolfenstein — игра чудовищно сложная, примитивная, но не лишенная удивительной атмосферы и даже умевшая по-настоящему пугать детей и подростков с неокрепшей и неподготовленной еще к подобным страстям психикой.

Dune II (1992)

Любимая стратегия миллионов до появления Command&Conquer и Warcraft II. Баталии в ней продолжались часами, многие даже следили за сюжетом, а впоследствии начали изучать вселенную Фрэнка Герберта. Не будь «Дюны» — не было бы и Command & Conquer.

Alone in the Dark (1992)

Первая часть стала первым настоящим виртуальным хоррором. Воспоминания об изучении мрачного особняка до сих пор вызывают дрожь в ногах, особенно если вы помните те жуткие мелодии. В 1993 и 1995 вышла парочка не менее пугающих продолжений.





Doom (1993) и Doom II (1994)

id Software буквально сразу выдала несколько частей боевика о сражениях мрачного военного крепыша с ордами демонов. Игра впечатляла обилием вооружения, красивой графикой и разнообразными врагами. Королем жанра среди молодежи 1990-х она оставалась до релиза Duke Nukem 3D.

Myst (1993)

Лучшая адвенчура — и точка. Вершина жанра и долгое время одна из самых продаваемых PC-игр. Невероятная графика на CD-диске (тогда недосягаемой роскоши для большинства игроков), удивительная обвалакивающая атмосфера и сложные, умные загадки. Штучный шедевр, больше такого не делали. Впрочем, сиквел в виде Riven тоже весьма неплох.

Diablo (1996)

Вышедшая в 1996-ом году Diablo буквально создала жанр Action/RPG и смогла увлечь геймеров на долгие годы. Некоторые, к слову, продолжают баталии в первой серии до сих пор. Да и признаться, оригинал получился наиболее атмосферным и мрачным.

Warcraft II (1995)

Да, Blizzard сделала наши компьютерные 90-е, в том числе и неподражаемой Warcraft II. Фразы из этой стратегии, строчки из видео-роликов я могу цитировать наизусть до сих пор. "Рэди ту сёрв!".

Другие знаковые игры 1990-х

Разумеется это не всё. И даже не десятая часть «всего». Поэтому ниже мы публикуем дополнительный список «игровых воспоминаний». Никакие шедевры не забыли?

Commander Keen 4, 5 и 6 (1991) : Классические аркадные боевики от id Software.

: Классические аркадные боевики от id Software. Серия Lemmings : Одна из франшиз, характеризующих игровую эпоху 1990-х.

: Одна из франшиз, характеризующих игровую эпоху 1990-х. Gobliiins, Gobliins 2, Goblins Quest 3 : Волшебная история о гоблинах с качественными шутками.

: Волшебная история о гоблинах с качественными шутками. Сериал Comanche : Легендарный вертолетный симулятор.

: Легендарный вертолетный симулятор. Сериал The Legend of Kyrandia : Легендарный квест-сериал от Westwood.

: Легендарный квест-сериал от Westwood. Master of Orion (1993) : По-прежнему не превзойденная космическая стратегия.

: По-прежнему не превзойденная космическая стратегия. SimCity 2000 (1994) : Великолепный градостроительный симулятор актуальный до сих пор. Но лучше взять 3000.

: Великолепный градостроительный симулятор актуальный до сих пор. Но лучше взять 3000. Prince of Persia II (1993) : В 1990-х мы играли в первую часть и во вторую. Это была главная игра классов информатики по всей России.

: В 1990-х мы играли в первую часть и во вторую. Это была главная игра классов информатики по всей России. Another World (1991) : В те времена графика в этой аркаде казалась божественной.

: В те времена графика в этой аркаде казалась божественной. BlackThorne (1994) : Очень крутой платформер от Blizzard.

: Очень крутой платформер от Blizzard. Postal (1997) : Все помнят изометрический трешовый первый Postal?

: Все помнят изометрический трешовый первый Postal? Легендарные квесты от Sierra : Quest for Glory, King's Quest, Space Quest, Leisure Suit Larry, Police Quest, Gabriel Knight, Phantasmagoria и прочие. Каково? Сейчас в таком количестве и так круто уже не делают.

: Quest for Glory, King's Quest, Space Quest, Leisure Suit Larry, Police Quest, Gabriel Knight, Phantasmagoria и прочие. Каково? Сейчас в таком количестве и так круто уже не делают. Full Throttle (1995): По-прежнему один из лучших компьютерных квестов.

Ultima, Might & Magic, Eye of Beholder, Lands of Lore, The Elder Scrolls, серия Krondor, Аллоды (из России) : Знаменитые серии ролевых игр.

: Знаменитые серии ролевых игр. Логические игры и шахматы : Все помнят Color Lines? А кровавую Battle Chess?

: Все помнят Color Lines? А кровавую Battle Chess? Little Big Adventure 1 (1994) и II (1997) : Трехмерный квест с элементами экшн.

: Трехмерный квест с элементами экшн. Серия Descent : Летающий шутер! В 90-е разработчики игр шли на самые смелые эксперименты.

: Летающий шутер! В 90-е разработчики игр шли на самые смелые эксперименты. Серия Command & Conquer : Любимые стратегии в реальном времени по ту сторону Warcraft II.

: Любимые стратегии в реальном времени по ту сторону Warcraft II. Theme Park (1994) : Развиваем свой парк развлечений.

: Развиваем свой парк развлечений. Theme Hospita (1997) : А здесь занимаемся больницей.

: А здесь занимаемся больницей. Wing Commander : Серия космических сюжетных игр, классика жанра.

: Серия космических сюжетных игр, классика жанра. Heretic и Hexen : Мрачные шутеры с магией и ведьмами.

: Мрачные шутеры с магией и ведьмами. Серия MechMarrior : Самые продвинутые симуляторы роботов в истории индустрии.

: Самые продвинутые симуляторы роботов в истории индустрии. Серия Magic Carpet : Обе части давали наверное лучшее ощущение полета в виртуальном мире.

: Обе части давали наверное лучшее ощущение полета в виртуальном мире. Need for Speed : Зародился как раз в 1990-х.

: Зародился как раз в 1990-х. Серия Settlers : "Добрая" стратегия о поселенцах.

: "Добрая" стратегия о поселенцах. Три части Heroes of Might & Magic : Три лучшие части пошаговой стратегии с грандиозным лором.

: Три лучшие части пошаговой стратегии с грандиозным лором. Из 1990-х пришел и Microsoft Flight Simulator.

X-COM также родом из той эпохи.

также родом из той эпохи. Как и три части Quake .

. Квест Neverhood .

. Grim Fandango переиздали совсем недавно. Попробуйте.

переиздали совсем недавно. Попробуйте. Стратегии Warhammer: Shadow of the Horned Rat и Warhammer: Dark Omen.

Z (1996) : Стратегия без необходимости собирать ресурсы.

: Стратегия без необходимости собирать ресурсы. Сериал Worms .

. Blade Runner . Даже лучше фильма!

. Даже лучше фильма! Стратегии Lords of the Realm I и II, а также Lords of Magic .

. Лара Крофт и первая любовь геймеров в Tomb Raider .

. Красочные и умные Broken Sword 1 и 2 . Именно таким мы представляли себе тогда Париж...

. Именно таким мы представляли себе тогда Париж... Jagged Alliance I и II . До сих пор актуальны.

. До сих пор актуальны. Fallout 1 и 2 . Классические Fallout'ы, они же лучшие.

. Классические Fallout'ы, они же лучшие. Age of Empires 1 и 2 также вне конкуренции. В них играют по сей день.

также вне конкуренции. В них играют по сей день. MDK . Необычный экшн с сюрреалистичным дизайном.

. Необычный экшн с сюрреалистичным дизайном. Half-Life , кстати, тоже родом из 1990-х.

, кстати, тоже родом из 1990-х. Как и Baldur's Gate с Planescape: Torment .

. А квесты ГЭГ тут помнят?

тут помнят? Dungeon Keeper также вряд ли кто-то забыл.

также вряд ли кто-то забыл. Серия кровавых гонок Carmageddon .

. Starcraft также вышел так давно. В 1998-ом.

также вышел так давно. В 1998-ом. Из тех времен и Delta Force .

. Первый Unreal появился в 1998-ом, а Unreal Tournament в 1999-ом.

появился в 1998-ом, а в 1999-ом. Дилогия Grand Theft Auto .

. System Shock вышел в 1994-ом.

вышел в 1994-ом. А ведь еще был Homeworld .

. И лучшая часть Aliens vs. Predator.