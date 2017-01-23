13 самых ожидаемых игр 2017 года для консолей

В 2017 году на игровых приставках ожидается появление большого количества хитов первой величины. Это касается разных платформ, включая Xbox One, PlayStation 4 и нового игрока в лице Nintendo Switch. Впрочем, кое-что появится и на устаревших PlayStation 3 и Nintendo Wii U, а также на портативных платформах. Ниже мы подготовили подборку главных консольных проектов этого года.

Horizon: Zero Dawn (PS4)

Один из самых перспективных эксклюзивов для игровой приставки PlayStation 4. Horizon, кроме того, должна объяснить, зачем вообще нужна PlayStation 4 Pro и 4K на консолях. Красивый мир, хорошая предыстория, сложная главная героиня; вдобавок, разработчики раньше выпускали исключительно игры самого высокого качества.

Uncharted 4: The Lost Legacy (PS4)

Еще один эксклюзивный проект для PlayStation 4 и еще одна игра в мире Uncharted. Только на этот раз в главных ролях выступают женские персонажи.

God of War (PS4)

Необычное переосмысление идей боевика God of War и совершенно неожиданный головорез Кратос в роли заботливого родителя. Впрочем, зубодробительные битвы и гигантские враги останутся на своих местах.

Мультиплатформенный и очень приставочный аркадый платформер, напоминающий лучшие игры жанра времен Nintendo 64 и PlayStation One.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U)

Главная игра Nintendo в этом году, первая Zelda полностью переведенная на русский язык (да, с озвучкой), переломный момент для сериала и просто потенциальный шедевр на все времена. Ради таких игр покупают приставки.

Tekken 7

Главный мультиплатформенный файтинг следующих нескольких лет. Консольная аудитория обожает франшизу Namco Bandai и ждет седьмую часть с плохо скрываемым нетерпением.

Persona 5 (PS4, PS3)

Игра появится сразу на PlayStation 4 и PlayStation 3. Это главная японская ролевая игра по ту сторону Final Fantasy XV; куда более нишевый и самобытный проект.

Days Gone (PS4)

В Days Gone игрокам предложат выжить в большом, открытом мире, буквально наводненном бродячими мертвецами. Очередное эксклюзивное для PS4 размышление на тему о мире после конца света.

Crackdown 3 (Xbox One)

После отмены Scalebound это вероятно самый главный проект в слабой эксклюзивной линейке игровой приставки Xbox One. Над игрой работают очень долго. И это, признаться, уже начинает настораживать.

Injustice 2

Injustice 2, супергероический файтинг о битвах суперменов, выходит на Xbox One и PS4. Следующая часть использует современный движок последней части Mortal Kombat.

Gran Turismo Sport (PS4)

Существует вероятность, что следующую Gran Turismo все-так успеют доделать в 2017-ом году. Потенциально самый совершенный гоночный симулятор на планете.

Shenmue 3

Shenmue 3 готовится к релизу на PS4 и PC, минуя Xbox One. Это продолжение одной из самых интересных серий игр более чем 15-летней давности, созданное специально для тех, кто помнит, что такое Dreamcast и кто такой Ю Судзуки (Yu Suzuki).

Red Dead Redemption 2

Продолжение, как и оригинал, снова минует PC. По крайней мере, официального анонса для этой платформы главной игры о Диком Западе так и не случилось. Red Dead Redemption 2 — игра масштаба GTA V, только про ковбоев.

Другие интересные консольные игры 2017 года

Detroit: Become Human (PS4) : Игра от создателя Heavy Rain и Beyond: Two Souls.

: Игра от создателя Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Spider-Man (PS4) : Эксклюзивный Spider-Man от создателей Infamous.

: Эксклюзивный Spider-Man от создателей Infamous. Knack II (PS4) : Перспективный платформер, призванный исправить ошибки оригинала.

: Перспективный платформер, призванный исправить ошибки оригинала. Bloodstained : Классический приключенческий платформер от автора Castlevania.

: Классический приключенческий платформер от автора Castlevania. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4) : Сборник игр во вселенной Kingdom Hearts.

: Сборник игр во вселенной Kingdom Hearts. NieR: Automata : Стильный боевик не для всех.

: Стильный боевик не для всех. Ni-Oh (PS4, PS3) : Перспективный ролевой боевик.

: Перспективный ролевой боевик. Ace Combat 7 (PS4) : Седьмая номерная часть вечного воздушного аркадного боевика.

: Седьмая номерная часть вечного воздушного аркадного боевика. Valkyria: Azure Revolution (PS4, Vita, Xbox One) : Продолжение великолепной тактической ролевой игры.

: Продолжение великолепной тактической ролевой игры. Yakuza 0 (PS4): Предыстория популярного в Японии сериала о Якудза выходит на английском в январе.