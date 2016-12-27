10 лучших игр 2016 года

В Питере достроили «Зенит-Арену», а игроделы выпустили в уходящем году сразу несколько долгостроев. И их стоило ждать! Мы выбрали десять лучших игр 2016 года, которые просто нельзя было пропустить (но если так получилось — у вас ещё есть новогодние каникулы впереди).

Многочисленные профильные сайты, посвященные игровой индустрии, составляют свои списки лучших игр уходящего года. Не останемся в стороне и мы. У нас не будет победителей, так как каждый участник "горячей десятки" в той или иной степени заслуживает высшей награды.

Uncharted 4: A Thief's End: Одна из самых ярких и красивых игр 2016-го года. Приключенческий боевик с завораживающей картинкой и динамичным геймплеем. Жемчужина в короне эксклюзивов PlayStation 4.



Uncharted 4: A Thiefs End

Overwatch: Аддиктивный шутер от Blizzard с отточенной механикой и нетривиальным дизайном. К слову, самая прибыльная игра уходящего года на PC.



Overwatch

The Last Guardian: Завершенный почти через 10 лет догострой, одна из самых трогательных игр в истории. Даже самые суровые геймеры не могут сдержать слезы, наблюдая за происходящим. Увы, только для PlayStation 4.



The Last Guardian

Dishonored 2: Вторая часть мрачной истории в фантастической вселенной превосходит оригинал во всем. Сюжет интереснее, графика заметно лучше, игровой процесс куда более сложный.



Dishonored 2

Tyranny: Очень сильная компьютерная ролевая игра в лучших традициях Baldur's Gate и Planescape: Torment. Замечательный набор действующих лиц, необычная тематика, грандиозный фентейзийный мир и вдумчивый геймплей. Штучный товар.



Tyranny

Final Fantasy XV: Неоднозначная, но, безусловно, знаковая JRPG, которую поклонники франшизы ждали долгие годы. Сногсшибательное "дорожное приключение" в первой половине и унылый коридорный боевик во второй.



Final Fantasy XV

Forza Horizon 3: Самая разнообразная, самая красивая, самая веселая и, что особенно приятно, самая большая из "несерьезных" гонок из доступных на рынке. Однозначный must have для всех любителей автомобилей.



Forza Horizon 3

Civilization VI: Продолжение культовой франшизы уникальных стратегий, Civilization VI стала логическим продолжением идей всех предыдущих выпусков. На этот раз потребуется не только гибкий ум, но еще и мощный PC.



Civilization VI

Dark Souls III: Серия Dark Souls вернулась к своим корням. Третья часть куда ближе к Demon's Souls, чем, допустим, к Dark Souls II. Почитателям хардкора пропускать такие игры нельзя.



Dark Souls III

Titanfall 2: Долго думали, какую игру включить в топ, Battlefield 1 или Titanfall 2, и все-таки остановились на последней. Неожиданно интересная история в однопользовательском режиме и грандиозные многопользовательские баталии покорили редакцию.



Titanfall 2