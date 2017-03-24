10 самых крутых злодеев в играх

Мы познакомим вас с самыми колоритными и крутыми злодеями в истории видеоигр. Харизматичные, иногда карикатурные, но неизменно яркие, они остались в наших сердцах навсегда.

Сефирот (Sephiroth) — Final Fantasy VII

Кажется, что нет более запоминающегося персонажа во вселенной Final Fantasy VII, а, возможно, и во всей истории франшизы, которой, на минуточку, уже 30 лет. Сефирот — квинтэссенция стиля и загадочности в японском понимании. С нетерпением ждем встречи с ним в ремейке Final Fantasy VII.

Собака — Duck Hunt

Фактически в Duck Hunt, классической аркаде, оправдывавшей наличие в комплектации пиратских клонов NES (например, Dendy) пистолета, злодеем оказывалась утка. Однако смех помощника — пса — раздражал куда сильнее, чем простое непопадание. И именно собака воспринималась в качестве центрального негодяя.

Джокер (The Joker) — Batman: Arkham City

В сериале Arkham хватало злодеев. Но такой, как Джокер, конкретно в Arkham City, единичный экземпляр. Как, впрочем, и в случае с Нолановскими фильмами. Что касается Arkham City, неизвестно кому мы сопереживали больше: сумасшедшему клоуну-убийце или непосредственно протагонисту.

Люка Блайт (Luca Blight) — Suikoden 2

Высока вероятность, что в Suikoden 2 наши читатели не играли. Что же, зря — это один из лучших примеров классической японской RPG старой школы. Люка Блайт, который в начале кажется совершенно демоническим монстром, творящим зло ради зла, по мере продвижения по сюжетной линии раскрывается все больше и больше. Он вызывает одновременно и симпатию и ненависть. Редкое сочетание для видеоигры.

Босс (The Boss) — Metal Gear Solid 3

Классическим злодеем The Boss, конечно, не назовешь. Однако большую часть Metal Gear Solid 3 главному герою приходится ей противостоять. Эдакая история Оби-Вана и Дарта Вейдера, только наоборот, полная трагичности и сильных моментов. Иная голливудская драма позавидует.

Добавляющий Смерть (Death Adder) — Golden Axe

Карикатурный главный босс Golden Axe — главной боевой аркады нашего детства — возможно, лишен продуманной, трагичной биографии, зато заставляет буквально возненавидеть себя, особенно на высоких уровнях сложности. Гигантский злобный викинг, изувер и маньяк, он стал одним из самых запоминающихся фентезийных видеоигровых злодеев.

Офицер Тенпенни (Officer Tenpenny) — Grand Theft Auto: San Andreas

Не было в GTA более яркого и запоминающегося злодея, чем коррумпированный полицейский с говорящим именем Тенпенни. Офицер обожает деньги, наркотики, насилие — одна из лучших ролей Самуэля Л. Джексона. Нет, правда.

Лавос (Lavos) — Chrono Trigger

Космический монстр, оказавшийся на планете, где происходит действие вероятно лучшей 16-битной RPG в истории, за 65 000 000 лет до нашей эры, буквально ответственен за создание всей жизни во всем ее многообразии. Однако цели он преследует исключительно злодейские. А именно — всех скушать, а затем отправиться на другую планету — и повторить.

Шао Кан (Shao Kahn) — Mortal Kombat

Шао Кан, император потустороннего мира, вооруженный гигантским молотом, долгое время центральный злодей сериала «Смертельная Битва», ни во что не ставит представителей других миров и готов в своем злодействе дойти до абсолюта. На высоких уровнях сложности в оригинальных, двухмерных Mortal Kombat он почти неуязвим.

Пирамидоголовый (Pyramid Head) — Silent Hill 2

Центральной темой Silent Hill 2, безусловно, является борьба с внутренними демонами протагониста. Однако игроку также приходится бороться с бессмертным монстром, Пирамидоголовым. С тех самых пор он является своеобразным лицом Silent Hill, визитной карточкой мрачного хоррора. Дизайн и правда жутковатый.