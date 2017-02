Во что поиграть: 6 игр на эту неделю

Среди этих шести игр легко найти ту, которая поможет скоротать длинные выходные. А центральными проектами семи дней станут Halo Wars 2 и Berserk and the Band of the Hawk.

Оглавление

Berserk and the Band of the Hawk (PS4, Xbox One, PC)

Дата выхода: вторник, 21 февраля 2017 г.

Во вторник выходит ожидаемый слэшер с мощным сюжетом, основанным на оригинальном аниме "Берсерк". Сценаристы пообещали рассказать о тайнах, которые в мультфильме раскрыты не были. Ну а за ураганный экшн ответит Koei Tecmo, отлично проявившая себя и в адаптациях аниме и в создании динамичных побоищ.

Halo Wars 2 (Xbox One, PC)

Дата выхода: вторник, 21 февраля 2017 г.

Продолжение стратегического эксперимента в мире Halo, Halo Wars 2, судя по предварительным отзывам, получилась не только не хуже первой части, но и сумела превзойти ее во всем. Кроме увлекательного геймплея, мы вправе рассчитывать на массу лора и сильный сюжет.

Night in the Woods (PS4, Xbox One, PC)

Дата выхода: вторник, 21 февраля 2017 г.

Также игра, на которую мы крайне рекомендуем вам обратить внимание. Необычная, стильная адвенчура с оригинальной анимацией и обилием интересных персонажей в виде антропоморфных зверей. А еще здесь есть сильный философский подтекст.

Psychonauts in the Rhombus of Ruin (PlayStation VR)

Дата выхода: вторник, 21 февраля 2017 г.

Приключенческая игра во вселенной Psychonauts для шлема виртуальной реальности. Действие разворачивается между Psychonauts и грядущей Psychonauts 2.

Ys Origin (PS4, PS Vita)

Дата выхода: вторник, 21 февраля 2017 г.

Классическая ролевая игра возвращается в чуть более облагороженном виде. Только для своих. Под своими подразумеваются поклонники франшизы Ys.

Eternal Return

Дата выхода: пятница, 24 февраля 2017 г.

Аркадный платформер в лучших традициях 1990-х и с ретро графикой. Основная особенность игры заключается в ее невероятной сложности.