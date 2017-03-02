Во что поиграть в марте: 10 игр, которые нельзя пропустить в этом месяце

Впервые заговорившая по-русски «Зельда», девушки с формами на фоне механических динозавров, секс с инопланетянками, попа 2B, картавые подростки «Южного Парка» — весна наступила, а с ней нас ждет множество долгожданных хитов самого большого калибра. AAA-шторм начинается с первого же дня марта и не завершится до самого его конца. Будет, чем себя занять!

Horizon: Zero Dawn (1 марта, PS4)

Один из главных эксклюзивных проектов для PlayStation 4 в этом году, да и вообще. Боссы Sony возлагают на игру очень большие надежды — уровня Uncharted. И, судя по отзывам критиков, не без оснований. Гигантский бюджет, интересная вселенная, харизматичная дама в главной роли, модная концепция открытого мира с ролевыми элементами, да еще и постапокалипсис — кажется, Horizon попросту обречена на успех.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild (3 марта, Nintendo Switch, Wii U)

Получившую в беспристрастном EDGE «десятку» новую Zelda уже называют лучшей игрой текущего поколения консолей. Самая красивая, самая сюжетная, самая сложная и самая большая — а для нас к тому же еще и самая русская. Впервые в истории Nintendo переводит The Legend of Zelda от начала и до конца на великий и могучий.

Ghost Recon: Wildlands (7 марта, PS4, PC, Xbox One)

Пусть бета-версия не зашла, однако потенциал у Wildlands по-прежнему остается высоким. Продвинутая система развития персонажей, одновременное, да еще и правильное, использование как третьего, так и первого лица. И того, что Боливия в Wildlands получилась сказочно красивой, не отнимешь. Осталось только наполнить песочницу контентом... Успеют — молодцы. Не успеют — что же, в марте полно других значимых проектов.

Nier: Automata (10 марта, PS4)

В основном массовая аудитория знакома с "Nier: Automata" по симпатичной попе главной героини, накал страстей в обсуждениях которой нешуточный, сродни знаменитому «на донышке». Однако "Nier: Automata" — это, конечно, нечто большее: уникальная самобытная вселенная, нетипичные персонажи, отличный сюжет и свой незабываемый стиль. На PC, кстати, тоже заглянет.

Mass Effect: Andromeda (23 марта PS4, Xbox One, PC)

Продолжение культовой космической трилогии о других планетах с новыми персонажами — Mass Effect: Andromeda — безусловно одна из самых ожидаемых игр жанра футуристических Action/RPG последних лет. Помимо сексуальных утех с представителями разных рас, полов и возрастов, нас ждет другой протагонист (он или она), исследование планет на космомобиле и очередное спасение человечества. Механика в целом позаимствована у Dragon Age: Inquisition. Хорошо или плохо — решать вам. Мы бы всё-таки предпочли космического «Ведьмака».

Styx: Shards of Darkness (14 марта, PS4, Xbox One, PC)

Проект калибром поменьше, чем «пятерка» выше, однако мы уверены, что свою аудиторию харизматичный гоблин найдет. Большие локации и любопытный сеттинг в помощь.

South Park: The Fractured But Whole (31 марта, PS4, Xbox One, PC)

Аркадный ролевой квест опаздывает, однако преданные поклонники специфического юмора «Южного Парка» ждут с нетерпением. Понравилась первая часть? Наверняка будете в восторге и от сиквела. Нет? Лучше пройти мимо.

Sudden Strike 4 (24 марта, PS4, PC)

США, СССР и Германия столкнутся в очередной стратегической битве с десятками видов юнитов, возможностью остановки игры в бою и симпатичной графикой.

Troll and I (21 марта, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Необычная и довольно милая адвенчура, в которой обыгрывается непохожесть двух главных персонажей.

Vikings — Wolves of Midgard (28 мартаб PC, PS4, Xbox One)

Викингов много не бывает. Они и на экранах телевизоров с рагнаром Лодброком, и в кинотеатрах с Данилой Козловским и вот теперь еще и в виде боевой ролевой игры — правда, на этот раз с упором на мифологию.