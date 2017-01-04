CES 2017: L'Oreal и подразделение Nokia выпускают умную расческу

Умными зубными щетками уже никого не удивишь, компания L'Oreal пошла дальше и представила на открывающейся выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, умную щетку для волос под названием Kerastase Hair Coach.


Гаджет разрабатывался совместно с Withings, известной своими умными устройствами для фитнеса и здоровья и купленной в прошлом году компанией Nokia Technologies. Щетка призвана поощрять пользователей правильно расчесывать волосы. Для этого расческа набита датчиками, включая микрофон, кондуктометрический сенсор и гироскоп, отслеживающие состояние колтунов, силу нажатия при расчесывании и влажность волос.


Данные передаются на мобильное приложение в сочетании с местной погодой, на основе чего пользователю выдаются рекомендации о том, как лучше позаботиться о своей шевелюре. Как можно легко догадаться, среди рекомендаций есть и предложения купить продукцию линейки Kérastase от L'Oreal.


Щетка Kerastase Hair Coach станет доступна в продаже в середине 2017 года по цене "ниже $200".

Источник
L'Oreal
Теги
Nokia фейспалм CES 2017 Withings

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