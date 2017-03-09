Xiaomi выпустила смарт-кроссовки на базе Intel

Компания Xiaomi представила под брендом Mijia новый умный носимый "гаджет" — кроссовки под официальным названием “90 Minutes Ultra Smart Sportswear”.





Интересно, что кроссовки созданы в сотрудничестве с компанией Intel, в основе их умных функций лежит миниатюрный модуль Intel Curie размером с пуговицу.







Обувь сможет отслеживать движения пользователя, бег, шаг и так далее. В конце дня пользователь получит отчет о пройденной дистанции, скорости и сожженных калориях. Обеспечивается около 60 дней работы в автономном режиме.

Кроссовки уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене порядка 44 долларов США. Продажи должны стартовать в середине апреля 2017 года.