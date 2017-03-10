Garmin готовит фитнес-трекер Vivosmart 3

Профильный ресурс Wearable опубликовал рендеры и подробности о готовящемся к выпуску фитнес-трекере Vivosmart 3 от компании Garmin. Судя по всему, эта модель придет на смену трекеру Vivosmart HR Plus.





Трекер получил оптический пульсомер Garmin Elevate, также ожидается встроенный GPS-модуль. Помимо обычной активности, гаджет сможет отслеживать фазы сна, а также даст возможность просмотреть данные о пульсе в состоянии покоя за семь дней.





Как ожидается данная модель Garmin составит конкуренцию недавнему новому гаджету Fitbit — Fitbit Alta HR.