Garmin готовит фитнес-трекер Vivosmart 3

Профильный ресурс Wearable опубликовал рендеры и подробности о готовящемся к выпуску фитнес-трекере Vivosmart 3 от компании Garmin. Судя по всему, эта модель придет на смену трекеру Vivosmart HR Plus.


Трекер получил оптический пульсомер Garmin Elevate, также ожидается встроенный GPS-модуль. Помимо обычной активности, гаджет сможет отслеживать фазы сна, а также даст возможность просмотреть данные о пульсе в состоянии покоя за семь дней.


Как ожидается данная модель Garmin составит конкуренцию недавнему новому гаджету Fitbit — Fitbit Alta HR.

Источник
Wearable
Теги
фитнес-трекер фитнес-браслет спорт Garmin фитнес

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