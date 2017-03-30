Garmin представила смарт-часы Forerunner 935 со встроенным тренером

Компания Garmin представила многофункциональные спортивные часы Forerunner 935 с поддержкой GPS/ГЛОНАС и умными функциями. Как отмечает производитель, в часах расширен спектр сопровождения занятий. Это могут быть бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи, туризм, кроссовый бег, паддлбординг, гребля, силовые или кардиотренировки и даже гольф.


Кроме того, устройство позволяет получить данные динамики для бега, велоспорта и плавания, включая баланс времени контакта с землей, длину шага, коэффициент вертикальных колебаний. Правда, для дополнительной информации нужны аксессуары – нагрудный пульсометр HRM-RUN или HRM-Tri, либо датчик Running Dynamics Pod.


Часы также рассчитывают VO2 max и лактатный порог, составляют прогноз времени на соревнованиях и дают рекомендации по восстановлению. Гаджет измеряет частоту пульса. Сами часы могут использоваться с быстросъемными ремешками Quickfit.

Forerunner 935 весят 49 граммов и могут проработать автономно до 2 недель в режиме часов или сутки в режиме GPS-текинга. В США часы стоят $500.

Источник
Garmin
Теги
смарт-часы спорт Garmin фитнес

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