Nike анонсировала Apple Watch NikeLab

Спустя 7 месяцев после выпуска смартчасов Apple Watch Nike+, компания Nike запускает новую версию, Apple Watch NikeLab. Как и вся продукция линейки NikeLab, новые часы будут произведены ограниченным тиражом.

Функционально Apple Watch NikeLab идентичны Apple Watch Nike+. Нововведения коснулись расцветки — если у Nike+ существуют белый или черный вариант, то NikeLab сочетает одновременно и черный, и белый и серый цвета.

В остальном это Apple Watch Series 2 с эксклюзивным приложениями от Nike, врод Nike+ Run. Кроме того, Siri здесь понимает особые Nike команды.

Старт продаж намечен на 27 апреля.

Напомним, смарт-часы Apple Watch Series 2 обладают GPS-модулем, двухъядерным процессором S2 и водозащитой вплоть до возможности погружения на 50 метров. Apple Watch Series 1 не получили ни усиленной водозащиты, ни встроенного GPS-модуля, но отличаются от первого поколения Apple Watch ускоренным двухъядерным процессором.