Смарт-часы Acer Leap Ware предназначены для любителей фитнеса

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила сегодня смарт-часы Leap Ware, ориентированные на любителей фитнеса и здорового образа жизни.

Acer Leap Ware заключены в корпус из нержавеющей стали, получили круглый дисплей диаметром 42 мм со стеклом Corning Gorilla Glass SR+, набор датчиков для измерения частоты пульса, выносливости, уровня стресса/усталости и интенсивности ультрафиолетового излучения, которому пользователь подвергается в данный момент. Часы комплектуются чипсетом MediaTek MT2523 и биосенсорным чипом MT2511.

Обеспечивается водонепроницаемость уровня IPX7, что подразумевает возможность погружения на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Часы работают без подзарядки от трех до пяти дней. Кроме того, устройство оснащено светодиодом-фонариком, который загорается при нажатии кнопки.

К часам Leap Ware прилагаются сменные ремешки синего и коричневого цветов, впрочем, подойдет любой ремешок шириной 20 мм. Приложение Liquid Life позволяет подключить часы к смартфону под управлением Android или iOS.

Смарт-часы Acer Leap Ware поступят в продажу в США в июле 2017 года по цене 149 долларов США, в Европе они появятся во второй половине года за 139 евро.