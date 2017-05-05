Fitbit рапортует о снижении продаж

Корпорация Fitbit из США, производитель потребительской электроники (например, умных Wi-Fi весов) и носимых устройств для фитнеса и здоровья, отчиталась за первый квартал 2017-го года. Продать продукции удалось всего на 298,9 миллионов долларов, а это значительно меньше, чем за тот же период годом ранее — тогда Fitbit выручила 505,4 миллионов долларов.

Заработать не удалось — чистый убыток составил 60,1 миллионов долларов. В прошлом году убытков не было — Fitbit заработала 11 миллионов долларов.

Средняя цена на реализованные гаджеты Fitbit снизилась на 4%, составив 96,45 долларов.

За первый квартал 2017-го было продано 3 миллиона устройств (в прошлом году — 4,8 миллиона). Отмечается падение интереса к фитнес-трекерам и большие расходы на реструктуризацию компании.

На второй квартал Fitbit строит следующие планы — продать продукцию на 330-350 миллионов долларов, а по итогу года реализовать гаджетов на 1,5-1,7 миллиарда долларов. 

Источник
Fitbit
Теги
fitbit

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