Поумневшие часы: обзор Samsung Gear S3

Плюсы функциональность

работают без подзарядки несколько дней

подходят ремешки от обычных часов

отличный яркий дисплей

удобное поворотное кольцо для навигации

наличие динамика и микрофона Минусы не лучший внешний вид за свои деньги

мало приложений

уступает серьёзным фитнес-трекерам в точности измерения активности

Самый преданный фанат умных часов с самого их появления — это компания Samsung. Корейцы за последние пару лет понавыпускали столько моделей, что остальным остаётся только завидовать их энтузиазму. Вот и сейчас, когда другие не спешат с новинками, Samsung выпустила новые Gear S3.

Gear S3, как и прошлая модель, появились в двух версиях. Одна из них называется frontier: это большие брутальные часы, которые подойдут тем, кто любит активные виды отдыха. Они сертифицированы по стандартам IP68 и MIL-810G, что подразумевает защиту от ударов, брызг и пыли, но плавать в них всё-таки не стоит. А еще во frontier есть модуль 3G/4G, работающий с виртуальными SIM-картами. Другая модель, classic, полностью соответствует своему названию — они выглядят меньше, аккуратнее, спокойнее. И именно они приехали в нашу редакцию.

Ширина ремешка Samsung Gear S3 составляет 22 мм и, благодаря универсальному креплению, можно использовать не только фирменные ремешки Samsung, но также и ремешки от обычных часов. Вдруг у вас есть какой-то особо памятный, или просто не нравится то, что идёт в комплекте. Хотя с выбором ремешков к умным часам обычно как раз проблем не бывает, производители рады предложить вам их сотнями до тех пор, пока вы согласны за них платить (и платить довольно много).



Samsung Gear S3 Classic

Главная «фишка» умных часов Samsung — поворотное кольцо для перелистывания экранов и настроек, оно же «безель» — перекочевало из предыдущего поколения и даже усовершенствовалось. Оно стало ребристым, так что управлять часами теперь еще легче. Не обязательно долго листать экраны на крохотном дисплее, можно быстро прыгать по ним с помощью поворотного кольца. Безель — обычный элемент наручных часов, но Samsung первой догадалась перенести эту его в умные часы. Кроме безеля, часы имеют две механические кнопки на правой стороне. Верхняя возвращает вас на экран назад, нижняя — на главный экран.



Samsung Gear S3 Classic

Кстати, диаметр дисплея составляет 1,3 дюйма (у Gear S2 было 1,2”), разрешение — 360х360 пикселей. Изображение на SuperAMOLED-дисплее остаётся читаемым на улице. На прикосновения экран откликается мгновенно. Также у часов есть встроенный микрофон и динамик.

В качестве операционной системы Samsung Gear S3 используют Tizen OS, а не Android Wear. Работает операционка плавно и быстро, вопросов, где искать ту или иную фукнцию или настройку, не возникает уже после небольшого знакомства с часами. Для их подключения к смартфону мне пришлось обновиться до Android 6.0.1 и установить фирменное приложение Samsung Gear. Нужно отметить, что версия для iOS обладает ограниченной функциональностью. Самый большой минус Tizen iOS — для нее все еще мало приложений. И кто знает, как будут обстоять дела в будущем: появится ли всё необходимое или, наоборот, Samsung решит вернуться на путь Android Wear. В случае с Wear, если телефонное приложение имеет «наручную» версию, то последняя автоматически появится в часах. С Tizen OS вам нужно самому идти в отдельный магазин приложений, чтобы увидеть, что того, что вам нужно, нет. Зато сразу доступно множество различных циферблатов хорошего качества — и платные, и бесплатные.



Циферблаты

В часах установлен двухъядерный процессор с тактовой частой 1 ГГц, 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ для приложений и файлов. Какие файлы вообще придёт в голову хранить на часах? К примеру, на них можно скинуть музыку, подключить Bluetooth-наушники и пойти на пробежку или в спортзал, оставив смартфон в шкафчике раздевалки. Ёмкость аккумулятора составляет 380 мАч, заряда хватает на несколько дней. Но время работы сильно зависит от того, всегда ли у вас включён дисплей. У меня он автоматически гас почти сразу, но можно и включить опцию постоянно активного экрана. Также Samsung Gear S3 поддерживает Samsung Pay, для чего внутри установлен NFC-чип. У обеих версий часов также есть GPS.



Samsung Gear S3 Classic

Датчик пульса есть в обеих версиях: и у classic, и у frontier. Для правильной работы часы должны одновременно и не болтаться на руке, и не быть чересчур туго прижаты. Gear S3 по-умолчанию меряют пульс раз в час, но можно делать это и вручную. Кроме того, они считают шаги и этажи (последние благодаря встроенному альтиметру). Если же установить на смартфон приложение Samsung S Health, то можно следить и за другими видами активности, а также записывать калории. Есть и классический трекер сна, но работает он не всегда корректно.



Samsung Gear S3 Classic

Трекер активности запускается автоматически, и часы похвалят вас за прогулку продолжительностью от 10 минут. Вообще, Samsung Gear 3 способны регистрировать множество активностей: всякие приседания, скручивания и тому подобное. Но часть из них часы меряют точно, другие — из рук вон плохо.

Заключение

Цена гаджета достаточно кусачая: обе версии стоят в районе 25 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете, с одной стороны, часы с множеством функций: они следят за качеством вашего сна и за вашей активностью, могут служить в качестве музыкального плеера даже в отсутствии смартфона рядом. Samsung Gear S3 могут также показывать высоту над уровнем моря. Другими словами, Samsung приложила все усилия, чтобы сделать «умные» часы как можно более полезными. Но ничего революционного она не предложила, поэтому вопрос в необходимости покупки такого типа гаджета все еще открыт. К тому же, несмотря на старания производителя, пока что нельзя никуда деться от недостатка приложений для Tizen OS. Если этот вопрос решится в ближайшее время, то у Samsung Gear 3 есть все шансы на успех.

В России выбор между frontier и classic по сути сводится к выбору дизайна, поскольку имеющаяся в первой модели поддержка сотовой связь разбивается об отсутствие интереса отечественных операторов к электронным «симкам» (eSIM).