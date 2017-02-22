Лучшие умные часы: 5 моделей для покупки в начале 2017 года

Эксперты говорят о закате эры умных часов, но именно сейчас эти гаджеты стали по-настоящему удобными и полезными. Назло скептикам мы выбрали лучшие модели из категории «Надо брать!».

Apple Watch series 2

Выбирая всего лишь между разными сериями и моделями Apple Watch уже можно запутаться. Поэтому сразу перейдём к тем, на которые стоит обратить внимание, если у вас еще пока нет никаких умных часов.



Apple Watch 2

Что нужно о них знать? С момента выпуска самых первых Apple Watch в 2015 году инженеры немало поработали над устройством. По сравнению с ними второе поколение (в которое входит Apple Watch series 1 и Apple Watch series 2) обзавелось рядом существенных доработок. Самая главная из них — часы теперь базируются на двухъядерной системе-на-кристалле вместо одноядерной, что заметно прибавило им плавности работы. К тому же, более дорогая версия, series 2, обладает более ярким дисплеем, защитой не только от брызг, но и возможностью плавать в часах, а также GPS-передатчиком. Так что, если вы активный человек или просто планируете таким стать, ваш выбор — Apple Watch series 2. Цена начинается от 23 тысяч рублей.

Совместимость: iPhone 5 и выше, iOS 10+

LG Watch Sport

В первую очередь LG Watch Sport могут похвастать самой свежей операционной системой — Android Wear 2.0. Вторая версия Wear должна вдохнуть новую жизнь в умные часы, с которыми множество потребителей уже наигрались и перестали воспринимать как что-то новое или хотя бы полезное. Новая ОС сделает часы гораздо более самостоятельными. Раньше многие приложение работали только, если часы были подключены к смартфону или если смартфон был хотя бы в зоне действия сети. С приходом Android Wear 2.0 приложения будут работать также хорошо, даже если ваш смартфон выключен. На циферблаты теперь можно выводить информацию от сторонних приложений и взаимодействовать с ней, не открывая само приложение. Плюс устройства с Android Wear 2.0 будут поддерживать Android Pay — прямого конкурента Apple Pay и Sasmung Pay, сервисов, с помощью которых вместо банковских карт вы можете прикладывать к терминалу свой смартфон или, как в данном случае, часы с модулем NFC. У LG Watch Sport как раз-таки есть NFC, и работают они под управлением Android Wear 2.0, а значит, останется дождаться только прихода Android Pay в Россию, что ожидается уже в этом году.



LG Watch Sport

Приписка Sport в названии намекает не только на определённый дизайн. Они и правда хорошо подходят для тех, кто много и часто занимается физической нагрузкой. К примеру, наличие собственных модулей GPS и LTE помогают им выполнять все свои функции и без наличия смартфона под рукой, а забеги на долгие дистанции часам поможет преодолеть аккумулятор аж на 430 мАч. Для полноты картины они не обошлись и без датчика пульса.

Помимо сенсорного экрана и кнопок, они имеют нечто похожее на заводную голову. Конечно, заводить умные часы не потребуется, зато с её помощью можно гораздо быстрее пробираться через множество маленьких экранов с разнообразной информацией. Плюс, у дисплея LG Watch Sport весьма высокое разрешение экрана по сравнению со многими конкурентами — 480х480 пикселей. В России они пока не продаются, но должны появится в ближайшие недели, так что нет смысла торопиться и заказывать из США.

Совместимость: Android 4.3+, iPhone 5 / iOS 8.2+ (работает только часть функций)

Samsung Gear S3

Совсем недавно, в конце декабря 2016 года, Samsung выпустила очень амбициозные часы (обзор). По количеству всевозможных функций сразу видно, что компания очень решительно настроена на то, чтобы не дать конкурентам расслабиться.

Они могут работать без подзарядки несколько дней, имеют очень яркий круглый дисплей, а также, что немаловажно, фирменное поворотное кольцо — очень удобное для навигации по всем закоулкам Tizen OS. В них встроены не только микрофоны, но и динамик, так что вы вполне можете разговаривать по ним, если, конечно, вас этот не стесняет. Что любопытно, к ним также отлично подходят ремешки от обычных часов, так что вы не обязаны покупать новые — можете взять ремешок и от дедовских часов, если он вам дорог как память.



Samsung Gear S3

Единственный серьёзный минус — пока все еще очень мало приложений для Tizen OS, а первое подключение к смартфону на Android весьма неочевидно. И, хоть Samsung и постаралась сделать их настолько функциональными, насколько это возможно, то внешний вид у них мог бы быть и посолиднее. Цена на уровне конкурентов — от 25 тысяч рублей.

Совместимость: Android 4.4+, iPhone 5 и выше / iOS 9+ (работает только часть функций)

Moto 360 (2nd Gen)

Moto 360 второго поколения (обзор) были представлены еще на сентябрьской выставке электроники в Берлине в 2015 году, но всё еще выглядят вполне конкурентоспособно, потому что индустрия за это время не сильно ушла вперёд. Кроме того, они очень стильно выглядят, что присуще далеко не всем подобным гаджетам. Но и в этой модели есть один изъян — их круглый дисплей внизу имеет слепую область, в то время как у конкурентов подобных проблем замечено не было. Правда, об этом столько говорили еще со времён Moto 360 первого поколения, что, кажется, этот недостаточно круглый дисплей уже стал визитный карточкой модели, выделяющей её из толпы.



Moto 360 Gen 2

Но теперь о главном. Moto 360 Gen 2 представлены в версии как для мужчин, для и для женщин. Версия для девушек имеет на 4 мм меньшую диагональ дисплея и соответствующий дизайн. Они работают на базе операционной системы Android Wear 1.3 и очень просты и понятны в управлении. Не самая современная версия, но, к примеру, лучше самой последней Tizen OS благодаря большому количеству приложений и мгновенной синхронизации со смартфонами на базе Android. Как и многие умные часы, они имеют датчик для измерения пульса, Bluetooth, Wi-Fi, микрофоны для голосового управления. В комплекте идёт беспроводная зарядка, а вот аккумулятора хватает на день-полтора. Сегодня они стоят порядка 20 тысяч рублей.

Совместимость: Android 4.3+, iPhone 5 и выше / iOS 8.2+ (работает только часть функций)

Sony SmartWatch 3

Самые недорогие в нашем списке часы стоят в российской рознице примерно 10 тысяч рублей. Эта модель имеет привлекательный металлический дизайн и квадратный дисплей, что делает их внешний вид более «хайтековым», в том время как многие производители стремятся к привычной круглой форме. Однако, есть и куча более спортивных ремешков. Но самый большой плюс Sony SmartWatch 3 — встроенный модуль GPS, который обладает высокой точностью. К тому же они имею один из самых больших аккумуляторов среди умных часов — на 420 мАч. Правда, работают они все равно только два дня.



Sony SmartWatch 3

Совместимость: Android 4.3+, iOS 8.2+ (работает только часть функций)