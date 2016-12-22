Apple запатентовала умные ремешки для Apple Watch

Компания Apple запатентовала в США ремешки для носимых устройств, которые сами по себе включают ряд технологичных решений. В частности, предусмотрены крепление браслета с механизмом тактильной отдачи и другие аппаратные компоненты, которые позволят Apple Watch или другим будущим носимым устройствам взаимодействовать с браслетом и обеспечивать пользователям дополнительные возможности.


Такой браслет сам по себе может использоваться, например, для оповещения пользователя о событиях на мобильном устройстве. В патенте описывается возможность движения браслета, в то время как само устройство остается неподвижным на запястье пользователя. Это позволит создавать ощущения сжатия руки разной силы.


Кроме того, перенос части аппаратных компонентов в браслет позволит сделать сам гаджет тоньше и расширить возможности без наращивания размера гаджета.

Источник
AppleInsider
Теги
Apple смарт-часы патент Apple Watch

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