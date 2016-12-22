ZTE покажет смартфон с двойной камерой и приклеивающийся смартфон Project CSX на CES 2017

Компания ZTE поделилась своими планами на выставку CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Она собирается продемонстрировать посетителям новый смартфон с двумя основными камерами. Еще одним гвоздем программы станет официальный анонс смартфона-победителя проекта "идейного" краудсорсинга Project CSX.

Project CSX
Project CSX

Также посетители смогут опробовать флагманский смартфон 2016 года выпуска — Axon 7. Этот смартфон поддерживает платформу виртуальной реальности Google Daydream и часть стенда ZTE будет оборудовано специально под VR-игры.

Напомним, еще на январской выставке CES 2016 ZTE анонсировала планы по созданию смартфона "всем миром". В августе открылся форум для сообщества и начали приниматься идеи к рассмотрению. Затем пользователи голосовали за одну из 20 лучших идей на форуме проекта. С момента открытия приема идей и концептов в рамках проекта было подано около 300 задумок.

В октябре был объявлен проект-победитель. Им стал Android-смартфон с такими особенностями, как технология отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям. С технологией отслеживания взгляда все более или менее понятно, эта функциональность может использоваться для управления без необходимости нажимать на кнопки и тасчкрин. Прилипание планируется реализовать с помощью опциональных задний панелей, частично изготовленных из самоклеящегося полимера, с помощью которых смартфон можно будет "вешать" на стены и другие твердые поверхности.

Победитель и финальное название смартфона будут объявлены на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Отметим, что анонс получившегося гаджета ожидается тоже на выставке CES 2017.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE CES 2017 Project CSX

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