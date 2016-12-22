Huawei P10 получит изогнутый дисплей и беспроводную зарядку

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились свежие подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei P10, который пока не был представлен официально.





На этот раз источник подтверждает, что смартфон станет обладателем гибкого дисплея, загнутого на две боковые кромки корпуса. Еще он отмечает сканер отпечатков пальцев на передней, а не задней панели, как у Huawei P9, а также поддержку беспроводной зарядки.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

По данным из бенчмарка GFXBench, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), восьмиядерным фирменным процессором HiSilicon Kirin 960 с графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ на накопителе. Что касается камер, то указана 12-мегапиксельная тыльная и 8-мегапиксельная фронтальная. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.