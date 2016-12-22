LG анонсировала пять новых смартфонов

Компания LG анонсировала сразу 5 новых смартфонов (недавно мы публиковали информацию о готовящихся семи), которые впоследствии будут представлены на CES 2017 в начале января — Stylo 3, K10, K8, K4 и K3.

LG Stylo 3 — это устройство средней ценовой категории, работающее на Android 7.0 Nougat и оснащенное стилусом. Характеристики следующие:

5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 258 ppi)

3 ГБ оперативной памяти

Накопитель на 16 ГБ

Камера на 13 Мп сзади

Камера на 8 Мп спереди

Батарея на 3200 мАч

Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0

Вес: 149 граммов

Габариты: 155,6 х 79,8 х 7,4 мм

Дактилоскопический датчик

Что до смартфонов серии K, то модели K10 и K8 также буду работать на Android 7.0, а K4 и K3 – на Android 6.0.1.

Параметры каждого из гаджетов ниже:

Новый LG K10:

5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 277 ppi)

8-ядерный процессор MediaTek MT6750 (частота работы 1,5 ГГц)

2 ГБ оперативной памяти

Накопитель на 16 ГБ

Камера на 13 Мп сзади

Камера на 5 Мп спереди

Батарея на 2800 мАч

Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC

Вес: 142 грамма

Габариты: 148,7 х 75,3 х 7,9 мм

Дактилоскопический датчик

Новый LG K8:

5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 294 ppi)

4-ядерный процессор Snapdragon 425 MSM8917 (частота работы 1,4 ГГц)

1.5 ГБ оперативной памяти

Накопитель на 16 ГБ

Камера на 13 Мп сзади

Камера на 5 Мп спереди

Батарея на 2500 мАч

Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC

Вес: 142 грамма

Габариты: 144,8 х 72,1 х 8,09 мм

Новый LG K4:

5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 196 ppi)

4-ядерный процессор Snapdragon 10 MSM8909 (частота работы 1,1 ГГц)

1 ГБ оперативной памяти

Накопитель на 8 ГБ

Камера на 5 Мп сзади

Камера на 5 Мп спереди

Батарея на 2500 мАч

Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0

Вес: 135 граммов

Габариты: 144,76 х 72,6 х 7,9 мм

Новый LG K3:

4,5-дюймовый дисплей с разрешением 854 х 480 пикселей (плотность пикселей составляет 218 ppi)

4-ядерный процессор Snapdragon 10 MSM8909 (частота работы 1,1 ГГц)

1 ГБ оперативной памяти

Накопитель на 8 ГБ

Камера на 5 Мп сзади

Камера на 2 Мп спереди

Батарея на 2100 мАч

Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0

Вес: 132 грамма

Габариты: 133,9 х 69,75 х 9,44 мм