LG анонсировала пять новых смартфонов

Компания LG анонсировала сразу 5 новых смартфонов (недавно мы публиковали информацию о готовящихся семи), которые впоследствии будут представлены на CES 2017 в начале января — Stylo 3, K10, K8, K4 и K3.

LG Stylo 3 — это устройство средней ценовой категории, работающее на Android 7.0 Nougat и оснащенное стилусом. Характеристики следующие:

  • 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 258 ppi)
  • 3 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель на 16 ГБ
  • Камера на 13 Мп сзади
  • Камера на 8 Мп спереди
  • Батарея на 3200 мАч
  • Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0
  • Вес: 149 граммов
  • Габариты: 155,6 х 79,8 х 7,4 мм
  • Дактилоскопический датчик

Что до смартфонов серии K, то модели K10 и K8 также буду работать на Android 7.0, а K4 и K3 – на Android 6.0.1.

Параметры каждого из гаджетов ниже:

Новый LG K10:

  • 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 277 ppi)
  • 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 (частота работы 1,5 ГГц)
  • 2 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель на 16 ГБ
  • Камера на 13 Мп сзади
  • Камера на 5 Мп спереди
  • Батарея на 2800 мАч
  • Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC
  • Вес: 142 грамма
  • Габариты: 148,7 х 75,3 х 7,9 мм
  • Дактилоскопический датчик

Новый LG K8:

  • 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 294 ppi)
  • 4-ядерный процессор Snapdragon 425 MSM8917 (частота работы 1,4 ГГц)
  • 1.5 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель на 16 ГБ
  • Камера на 13 Мп сзади
  • Камера на 5 Мп спереди
  • Батарея на 2500 мАч
  • Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC
  • Вес: 142 грамма
  • Габариты: 144,8 х 72,1 х 8,09 мм

Новый LG K4:

  • 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 196 ppi)
  • 4-ядерный процессор Snapdragon 10 MSM8909 (частота работы 1,1 ГГц)
  • 1 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель на 8 ГБ
  • Камера на 5 Мп сзади
  • Камера на 5 Мп спереди
  • Батарея на 2500 мАч
  • Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0
  • Вес: 135 граммов
  • Габариты: 144,76 х 72,6 х 7,9 мм

Новый LG K3:

  • 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 854 х 480 пикселей (плотность пикселей составляет 218 ppi)
  • 4-ядерный процессор Snapdragon 10 MSM8909 (частота работы 1,1 ГГц)
  • 1 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель на 8 ГБ
  • Камера на 5 Мп сзади
  • Камера на 2 Мп спереди
  • Батарея на 2100 мАч
  • Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0
  • Вес: 132 грамма
  • Габариты: 133,9 х 69,75 х 9,44 мм

Источник
phone Arena
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