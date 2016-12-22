LG анонсировала пять новых смартфонов
Компания LG анонсировала сразу 5 новых смартфонов (недавно мы публиковали информацию о готовящихся семи), которые впоследствии будут представлены на CES 2017 в начале января — Stylo 3, K10, K8, K4 и K3.
LG Stylo 3 — это устройство средней ценовой категории, работающее на Android 7.0 Nougat и оснащенное стилусом. Характеристики следующие:
- 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 258 ppi)
- 3 ГБ оперативной памяти
- Накопитель на 16 ГБ
- Камера на 13 Мп сзади
- Камера на 8 Мп спереди
- Батарея на 3200 мАч
- Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0
- Вес: 149 граммов
- Габариты: 155,6 х 79,8 х 7,4 мм
- Дактилоскопический датчик
Что до смартфонов серии K, то модели K10 и K8 также буду работать на Android 7.0, а K4 и K3 – на Android 6.0.1.
Параметры каждого из гаджетов ниже:
Новый LG K10:
- 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 277 ppi)
- 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 (частота работы 1,5 ГГц)
- 2 ГБ оперативной памяти
- Накопитель на 16 ГБ
- Камера на 13 Мп сзади
- Камера на 5 Мп спереди
- Батарея на 2800 мАч
- Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC
- Вес: 142 грамма
- Габариты: 148,7 х 75,3 х 7,9 мм
- Дактилоскопический датчик
Новый LG K8:
- 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 294 ppi)
- 4-ядерный процессор Snapdragon 425 MSM8917 (частота работы 1,4 ГГц)
- 1.5 ГБ оперативной памяти
- Накопитель на 16 ГБ
- Камера на 13 Мп сзади
- Камера на 5 Мп спереди
- Батарея на 2500 мАч
- Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC
- Вес: 142 грамма
- Габариты: 144,8 х 72,1 х 8,09 мм
Новый LG K4:
- 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей (плотность пикселей составляет 196 ppi)
- 4-ядерный процессор Snapdragon 10 MSM8909 (частота работы 1,1 ГГц)
- 1 ГБ оперативной памяти
- Накопитель на 8 ГБ
- Камера на 5 Мп сзади
- Камера на 5 Мп спереди
- Батарея на 2500 мАч
- Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0
- Вес: 135 граммов
- Габариты: 144,76 х 72,6 х 7,9 мм
Новый LG K3:
- 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 854 х 480 пикселей (плотность пикселей составляет 218 ppi)
- 4-ядерный процессор Snapdragon 10 MSM8909 (частота работы 1,1 ГГц)
- 1 ГБ оперативной памяти
- Накопитель на 8 ГБ
- Камера на 5 Мп сзади
- Камера на 2 Мп спереди
- Батарея на 2100 мАч
- Поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0
- Вес: 132 грамма
- Габариты: 133,9 х 69,75 х 9,44 мм
Источникphone Arena