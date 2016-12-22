В России стартовали продажи смартфона Lumigon T3 с камерой ночного видения

Сегодня, 22 декабря, 2016 года начались официальные продажи датского бренда Lumigon в России. Об этом рассказал онлайн-ритейлер Байон. На данный момент речь идет о смартфоне Lumigon T3.





Напомним, Lumigon представляет собой небольшую датскую фирму. Она представила Lumigon T3 летом этого года. Главной изюминкой стала камера ночного видения. По словам производителя, это первый в мире смартфон с камерой ночного видения 2K HD, которая может снимать фото и видео в полной темноте. В Lumigon T3 используется отдельная 4-мегапиксельная камера с двумя ИК-светодиодами. Причем ИК-свет от них неразличим невооруженным глазом, а значит снимать можно не только в темноте, но и в тайне.

На данный момент доступны модели Lumigon T3 Standard Edition в белом и черном цветах за 69 990 рублей и версия T3 Exclusive (Black Edition и Gold Edition) о цене 119 000 рублей.

Корпус Lumigon T3 изготовлен из нержавеющей стали, обладает защитой от воды и пыли, правда, уровень защиты не уточняется. Смартфон оснащается 4,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и защитным стеклом Gorilla Glass 4, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой с двухцветной вспышкой, 4-мегапиксельной камерой ночного видения с двойной ИК-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой тоже со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio Х10, 3 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 и NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.