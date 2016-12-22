В России стартовали продажи смартфона Lumigon T3 с камерой ночного видения

Сегодня, 22 декабря, 2016 года начались официальные продажи датского бренда Lumigon в России. Об этом рассказал онлайн-ритейлер Байон. На данный момент речь идет о смартфоне Lumigon T3.


Напомним, Lumigon представляет собой небольшую датскую фирму. Она представила Lumigon T3 летом этого года. Главной изюминкой стала камера ночного видения. По словам производителя, это первый в мире смартфон с камерой ночного видения 2K HD, которая может снимать фото и видео в полной темноте. В Lumigon T3 используется отдельная 4-мегапиксельная камера с двумя ИК-светодиодами. Причем ИК-свет от них неразличим невооруженным глазом, а значит снимать можно не только в темноте, но и в тайне.


На данный момент доступны модели Lumigon T3 Standard Edition в белом и черном цветах за 69 990 рублей и версия T3 Exclusive (Black Edition и Gold Edition) о цене 119 000 рублей.

Корпус Lumigon T3 изготовлен из нержавеющей стали, обладает защитой от воды и пыли, правда, уровень защиты не уточняется. Смартфон оснащается 4,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и защитным стеклом Gorilla Glass 4, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой с двухцветной вспышкой, 4-мегапиксельной камерой ночного видения с двойной ИК-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой тоже со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio Х10, 3 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 и NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Источник
Байон
Теги
смартфон ANDROID Россия Lumigon Lumigon T3

Комментарии

Материалы по теме

LeEco открывает первый фирменный магазин в России

15 октября

«Билайн» предлагает смартфон LeEco Le 2 по спеццене

7 декабря

Долгоиграющий смартфон Micromax Canvas Juice A1 оценен дешевле 8 тысяч рублей

8 декабря

Защищенный смартфон Senseit R450 доступен в России

12 декабря

Металлический Meizu M3E вышел в России

16 ноября

Объявлена российская цена на металлический Meizu M3E

9 ноября
Из рубрикиТелефоны
Huawei готовит новое поколение смартфонов Y3 и Y5
HD-смартфон Oukitel C5 Pro оценен в $75
У Yota пропадет безлимитный интернет для новых абонентов

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 281
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76