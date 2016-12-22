Meizu запатентовала смартфон с двумя дисплеями

Компания Meizu получила пакет патентов на свою очередную разработку. Речь идет о смартфоне с двумя дисплеями. По задумке разработчиков, основной дисплей на передней панели может работать в паре с вспомогательном дисплеем на задней стороне смартфона. Принцип примерно такой же, как у российского YotaPhone.


Оба дисплея могут взаимодействовать друг с другом, а могут работать независимо. Кроме того, вспомогательный дисплей может работать для навигации, в том числе, как функция "назад" в современных Android, а также стать своего рода следующим поколением домашней кнопки mBack, получив интегрированный сканер отпечатков пальцев.

Когда у смартфона заканчивается заряд аккумулятора, он автоматически переключится с основного дисплея на вспомогательный для меньшего потребления энергии.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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