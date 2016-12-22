LTE-смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus оценен дешевле 5,5 тысяч рублей

Индийский производитель Micromax сообщила о начале продаж в России смартфона Micromax Bolt Warrior 1 Plus (модельный номер Q4101). Он продолжает новую линейку Warrior, в которую войдут бюджетные смартфоны.


Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) оснащается 4,5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением FWVGA (480 x 854 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 1800 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и сотовые сети LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus доступен по рекомендованной розничной цене 5 490 рублей. В 2017 году Micromax планирует вывести на рынок и другие модели серии Warrior.

Источник
Micromax
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