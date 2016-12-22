HD-смартфон Oukitel C5 Pro оценен в $75

Китайская компания Oukitel рассекретила параметры готовящегося к выпуску смартфона Oukitel C5 Pro. Это ультрабюджетный аппарат, получивший необычную расцветку текстурированной задней панели, металическую рамку и HD-экран при стоимости всего 75 долларов США.





Итак, Oukitel C5 Pro оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6737, 2 оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2000 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 144,6 х 72 х 9,3 мм, а вес — 174 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Будут доступны четыре цветовых варианта — черный, белый, серебристый и золотистый.