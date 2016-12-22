Samsung Galaxy J7 (2017) показался на рендерах и видео

Ресурс 91mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J7 (2017) , который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.





Как видно на рендерах, версия 2017 года Galaxy J7 получит более "чистый" дизайн, а также решетку динамика над кнопкой включения/выключения как у Galaxy J7 Prime. Также можно отметить металлическую полоску с основной камерой и светодиодной вспышкой, порты micro-USB и 3,5-мм для наушников. Домашняя кнопка присутствует, но вероятнее всего, она не имеет встроенного сканера отпечатков пальцев.

По данным источника, Samsung Galaxy J7 (2017) оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с возросшим с HD (720 x 1280 пикселей) до Full HD (1920 х 1080 пикселей) разрешением, 13-мегапксельной основной и 5-мегапксельной фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm / Exynos, выросшим с 1,5 ГБ до 3 ГБ объемом оперативной памяти, а также 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Дебют Samsung Galaxy J7 (2017) ожидается в апреле 2017 года.