Десятиядерный смартфон Xiaomi Redmi Note 4 появился в двух новых цветах

Компания Xiaomi к новогодним праздникам представил две новые цветовые вариации для недорогого десятиядерного смартфона Redmi Note 4. Напомним, смартфон дебютировал в августе 2016 года, он был доступен в трех цветах — золотистом, серебристом и сером. Теперь к ним добавились темно-синий и черный варианты.


На данный момент Xiaomi Redmi Note 4 в черном и синем доступны только в Китае в версиях с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти за 144 доллара США или с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 173доллара США.


Xiaomi Redmi Note 4 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной платформой стал десятиядерный процессор MediaTek Helio X20, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 16 - 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. Размеры составляют 151 х 76 х 8,35 мм, а вес — 175 граммов.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 4

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