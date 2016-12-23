TCL представит новые смартфоны Blackberry на CES 2017

Компания TCL Communication рассказала о своих планах на выставку CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Компания собирается продемонстрировать на ней новые смартфоны под брендом BlackBerry.



BlackBerry DTEK50 от TCL

Напомним, не так давно было объявлено о заключении лицензионного соглашения между китайской TLC и BlackBerry, позволяющем TLC самостоятельно создавать и выпускать устройства под брендом BlackBerry. Отметим,что последние смартфоны BlackBerry, DTEK50 и DTEK60 уже создавались с участием TCL. Сама же компания BlackBerry намеревается сосредоточится разработкой программного обеспечения и предоставлением его большим игрокам на рынке.

Отметим, что в начале 2017 года ожидается дебют смартфона BlackBerry DTEK70 с QWERTY-клавиатурой, известный в более ранних слухах под кодовым названием Mercury. Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 3:2, 18-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.