Google запустит пару флагманских смарт-часов с Android Wear 2.0

Компания Google выпустит пару смарт-часов в первом квартале 2017 года. Об этом рассказал в интервью журналистам издания The Verge Джеф Чанг (Jeff Chang), менеджер по продукту направления Android Wear в Google.


По словам Чанга, новые смарт-часы окажутся флагманскими моделями и станут одними из первых устройств на базе новой платформы Android Wear 2.0. Они не получат брендинга Google или Pixel, вместо этого смарт-часы будут нести торговую марку компании-производителя.

Как отметил представитель Google, компания сотрудничает с производителем, который уже ранее создавал гаджеты с Android Wear. Название производителя пока не раскрывается. Google совместно с ним работает над аппаратным дизайном смарт-часов и интеграцией программного обеспечения.

Вслед за выходом новых устройств, существующие модели часов на базе Android Wear также получат обновление до Android Wear 2.0. По словам Чанга, обновятся не все существующие смарт-часы, но большинство из относительно новых моделей.

Напомним, релиз Android Wear 2.0 запланирован на январь 2017 года. Это самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее изначального выпуска в 2014 году.

Источник
The Verge
Теги
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