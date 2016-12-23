Смартфон HTC X10 засветился в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились изображения и подробности о характеристиках готовящегося к выпуску смартфона HTC X10, который пока не бы представлен официально.





Согласно предварительной информации, HTC X10 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с оптической системой стабилизации изображения и поддержкой RAW. При этом аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 с графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Ориентировочная цена составляет 290 долларов США. Как ожидается, смартфон среднего уровня HTC X10 дебютирует на мероприятии 12 января, после выставки CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.