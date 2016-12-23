Nokia собирается выпустить новый мощный смартфон в Китае

Ходят слухи, что Nokia готовит некий новый уникальный смартфон исключительно для китайского рынка. И речь идет вовсе не о Nokia D1C, о котором мы уже писали — для Китая создается отдельная модель.





Предположительно новинка будет работать на Android 7.0 Nougat, сможет похвастаться мощным чипом Snapdragon 625/626 или даже 652/653, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Основной отличительной особенностью должен стать дизайн. Устройство обещают сделать нестандартным, то есть, оно не будет круглым. Велика вероятность увидеть острые углы, как у смартфонов Lumia. Корпус «китайского» гаджета предположительно полностью выполнен из метала, а антенны расположены аналогично iPhone 7.