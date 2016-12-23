Nokia собирается выпустить новый мощный смартфон в Китае

Ходят слухи, что Nokia готовит некий новый уникальный смартфон исключительно для китайского рынка. И речь идет вовсе не о Nokia D1C, о котором мы уже писали — для Китая создается отдельная модель.


Предположительно новинка будет работать на Android 7.0 Nougat, сможет похвастаться мощным чипом Snapdragon 625/626 или даже 652/653, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Основной отличительной особенностью должен стать дизайн. Устройство обещают сделать нестандартным, то есть, оно не будет круглым. Велика вероятность увидеть острые углы, как у смартфонов Lumia. Корпус «китайского» гаджета предположительно полностью выполнен из метала, а антенны расположены аналогично iPhone 7. 

Источник
Gizmochina
Теги
Nokia смартфоны

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Складные мобильные устройства начнут завоевывать рынок в 2018 году
Pokemon Go вышла на Apple Watch
Рейс Virgin America задержался из-за шуточного Wi-Fi соединения

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 283
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76